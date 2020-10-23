爆阿嬌前夫約砲挨告 網紅廣告小妹：承認有很難嗎？

港星「阿嬌」鍾欣潼前夫「醫界王陽明」賴弘國，不滿被網紅「廣告小妹」指「愛砲也愛劈」提告妨害名譽罪。台北地檢署傳拘無著，日前對她發布通緝。(取材自凡槿（廣告小妹）臉書粉絲專頁)

港星「阿嬌」鍾欣潼前夫「醫界王陽明」賴弘國，不滿被網紅「廣告小妹」指「愛砲也愛劈」提告妨害名譽罪。台北地檢署傳拘無著，日前發布通緝 。據了解，「廣告小妹」是大陸籍，目前旅居美國紐約 。她得知被通緝後在臉書反嗆，「渣渣的起手式就是提告封嘴，我偏不要。」

鍾欣潼和賴弘國在2018年認識兩個月便閃婚，5月時先在美國洛杉磯舉辦婚禮（後稱是「婚前派對」），同年12月底才正式在香港登記、辦婚宴。當時兩人許下山盟海誓，卻在今年5月間驚爆兩人已在3月初簽字離婚。

兩人結束14個月的婚姻後，「廣告小妹（本名樊槿）」在網路爆料，指賴弘國劈腿約砲。賴弘國也反擊於6月2日遞狀，對「廣告小妹」提出公然侮辱及加重誹謗罪告訴。賴還揚言：「不管要花多少律師費，我一定告死她！」

「廣告小妹」得知挨告，又諷刺提到「山寨王陽明說要告本宮，哈哈哈哈哈哈哈哈。劈腿就劈腿，承認有很難嗎？婚後還帶那麼多妹回家，你家浴室黑白調的不是？說什麼不被愛，你這種老公誰要愛啦！」

檢察官收案後，由於她是大陸籍並旅居美國，傳拘無著，日前對她發布通緝。

「廣告小妹」得知被通緝，在臉書發表聲明：「追個卦，發現本宮自己上報惹。多家媒體私訊來問，在此統一聲明。我於今年二月底回到紐約，疫情隨即爆發，期間未出境。身為外籍人士居住地非台灣的我，無收到任何傳票。一切相關事宜將交由律師處理。」

「另外請知悉。追卦、爆卦，今後也是一樣不可少。渣渣的起手式就是提告封嘴，我偏不要。這些年我不斷被告誡：「不要惹事。」為什麼？？？世界會有那麼多渣渣就是一個又一個沉默堆砌起來的。」