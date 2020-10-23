我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

國巨前人資長愛上女總經理 女方丈夫控告和誘獲不起訴

記者賴佩璇／台北23日電
國巨前人資長葉義英被控外遇假髮公司女總經理，兩人一同去陽明山泡溫泉發生性行為，女方甚至離家出走；丈夫因此提告葉男涉嫌和誘及使被誘人隱避罪，台北地檢署認為女方顯是自願離家，並非誘拐，依罪嫌不足，給予葉男不起訴處分。(本報資料照片)
國巨前人資長葉義英被控外遇假髮公司女總經理，兩人一同去陽明山泡溫泉發生性行為，女方甚至離家出走；丈夫因此提告葉男涉嫌和誘及使被誘人隱避罪，台北地檢署認為女方顯是自願離家，並非誘拐，依罪嫌不足，給予葉男不起訴處分。(本報資料照片)

國巨前人資長葉義英被控外遇假髮公司女總經理，兩人一同去陽明山泡溫泉發生性行為，女方甚至離家出走；丈夫因此提告葉男涉嫌和誘及使被誘人隱避罪，台北地檢署認為女方顯是自願離家，並非誘拐，今依罪嫌不足，給予葉男不起訴處分。

據了解，葉義英與妻育有兩女，是虔誠基督教徒，妻女長期定居國外，他一人隻身在台打拚工作。檢方調查，假髮公司女總經理的李姓丈夫指控，葉男明知女方已婚，仍以買假髮名義企圖接近她。

葉男從今年3月起，在國巨企業總部辦公室內或住處，陸續傳送訊息給女方，內容包括：「下班了嗎」、「我在附近」、「送你回家」、「那天剛好在附近，又下雨，也想讓你坐一下我的新車」、「看你沒回，想你在忙」、「今天也可以送你喔！」

丈夫指控，起初妻子婉拒葉男示愛，但對方仍不死心再次邀約，妻子終因盛情難卻而答應，兩人多次出遊且開始不願與自己同房。起初是大女兒發現，他經過再三質問，妻子才坦言在陽明山溫泉旅館與葉男發生性關係。

丈夫透露，他聽聞妻子外遇，打電話要求葉男出來面對，三分原本約定5月19日談判，但葉並未到場。他要求妻子打給葉男，而葉男以擔憂有生命身體危險拒絕現身。

雙方經過多次溝通，葉男傳簡訊道歉並傳切結書，承諾不主動與女方往來。豈料，妻子卻在3日後離家出走，從此音訊全無，他懷疑葉男妻子藏在台北南港商辦或宜蘭礁溪住宅，憤而提告和誘有配偶的人脫離家庭、隱蔽行蹤。

檢方查出，兩人多次出遊且發生親密關係，且李男曾經家暴，這些足以認明婚姻關係已生破綻，李男的妻子顯是自願離家，雖葉男為排遣寂寞，竟仗恃多金，以死纏爛打手法追求女方，造成家庭破碎，為逞私慾，罔顧社會道德，實屬不該。

但是，依現有證據顯示女方顯是自願離開家庭，無法僅以葉男有追求、提供金援等交往行為，就認定他涉有和誘、加重略誘罪犯行，因此今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

家暴 旅館

上一則

黑白集／恐怖情人外交藝術品 或嘲諷民粹政治

下一則

2025世界壯年運動會 雙北攜手申辦成功

延伸閱讀

陽明山建日皇紀念碑 北市府「去意識形態」擋下

陽明山建日皇紀念碑 北市府「去意識形態」擋下
放閃！ 翁家明、俞小凡 走過婚變危機

放閃！ 翁家明、俞小凡 走過婚變危機
私人直升機涉偷飛 國巨前總裁陳木元交保

私人直升機涉偷飛 國巨前總裁陳木元交保
夫一入獄就戴綠帽 新婚妻另覓一夜情「中獎」懷孕

夫一入獄就戴綠帽 新婚妻另覓一夜情「中獎」懷孕

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的