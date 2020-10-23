國巨前人資長愛上女總經理 女方丈夫控告和誘獲不起訴

國巨前人資長葉義英被控外遇假髮公司女總經理，兩人一同去陽明山泡溫泉發生性行為，女方甚至離家出走；丈夫因此提告葉男涉嫌和誘及使被誘人隱避罪，台北地檢署認為女方顯是自願離家，並非誘拐，依罪嫌不足，給予葉男不起訴處分。(本報資料照片)

國巨前人資長葉義英被控外遇假髮公司女總經理，兩人一同去陽明山泡溫泉發生性行為，女方甚至離家出走；丈夫因此提告葉男涉嫌和誘及使被誘人隱避罪，台北地檢署認為女方顯是自願離家，並非誘拐，今依罪嫌不足，給予葉男不起訴處分。

據了解，葉義英與妻育有兩女，是虔誠基督教徒，妻女長期定居國外，他一人隻身在台打拚工作。檢方調查，假髮公司女總經理的李姓丈夫指控，葉男明知女方已婚，仍以買假髮名義企圖接近她。

葉男從今年3月起，在國巨企業總部辦公室內或住處，陸續傳送訊息給女方，內容包括：「下班了嗎」、「我在附近」、「送你回家」、「那天剛好在附近，又下雨，也想讓你坐一下我的新車」、「看你沒回，想你在忙」、「今天也可以送你喔！」

丈夫指控，起初妻子婉拒葉男示愛，但對方仍不死心再次邀約，妻子終因盛情難卻而答應，兩人多次出遊且開始不願與自己同房。起初是大女兒發現，他經過再三質問，妻子才坦言在陽明山溫泉旅館 與葉男發生性關係。

丈夫透露，他聽聞妻子外遇，打電話要求葉男出來面對，三分原本約定5月19日談判，但葉並未到場。他要求妻子打給葉男，而葉男以擔憂有生命身體危險拒絕現身。

雙方經過多次溝通，葉男傳簡訊道歉並傳切結書，承諾不主動與女方往來。豈料，妻子卻在3日後離家出走，從此音訊全無，他懷疑葉男妻子藏在台北南港商辦或宜蘭礁溪住宅，憤而提告和誘有配偶的人脫離家庭、隱蔽行蹤。

檢方查出，兩人多次出遊且發生親密關係，且李男曾經家暴 ，這些足以認明婚姻關係已生破綻，李男的妻子顯是自願離家，雖葉男為排遣寂寞，竟仗恃多金，以死纏爛打手法追求女方，造成家庭破碎，為逞私慾，罔顧社會道德，實屬不該。

但是，依現有證據顯示女方顯是自願離開家庭，無法僅以葉男有追求、提供金援等交往行為，就認定他涉有和誘、加重略誘罪犯行，因此今依罪嫌不足，給予不起訴處分。