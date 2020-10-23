被控性侵 詹江村：屁股有胎記 不能入我於罪

桃園市議員詹江村的額頭有胎記，女粉絲爆料詹的屁股上也有。（記者張裕珍╱攝影）

桃園市議員「村長」詹江村被女粉絲J女指控帶到摩鐵硬上得逞，還「射後不理」，詹駁斥女方控訴，前天還上警局提告妨害名譽，由於J女爆料提及在摩鐵看過詹的屁股上有「手心大的胎記」，成為外界關注焦點。詹江村前天面對記者詢問未正面承認，僅說「要不要脫給你看」，未料昨晚卻發文承認「我的屁股確實有胎記」，「但看過的人非常多」，否認J女指控。

詹江村說，無論在飯店大眾池、當軍官在岩灣，大家哪一天不是光著屁股，統一在大澡池洗澡，還有我的歷任女友也都看過，光憑能說出我屁股有胎記，就要入我於罪？

詹表示，當時J女多次主動告知他說，網紅「館長」雞胸肉不加味精，後來有加，又告知館長說他的蜂蜜都是台灣 蜜，但冰淇淋卻標示泰國 蜜，館長當時揚言向他提告，自己迫於急需情報所以才約J女見面，「後來J女說要兜風，我拒絕，J女反目，說她不是塑膠的，利用完就丟，要我走著瞧」，未料隔天，對方就編出一套故事。

事發在去年8月，J女近日才向媒體爆料，稱原因是怕影響韓國瑜 當時的選情，詹對此相當不滿，強調J女這1年多來卻又大剌剌地四處爆料，但就是不報案。推測「近日或許有人餵她新消息，知道我的屁股有胎記，就用這一點咬我。」

詹江村透露，前天自己提告J女妨害名譽之後，J女打電話給「杏仁哥」說了近1個小時，提及蔡衍明也交代記者處理他，還說她跟記者都是在旺旺集團辦公室討論，說還有另外一個女的也會出面告他強姦，後續還衍伸假新聞種種風波，讓他不滿直言「你們到底是在演哪齣啊！」

詹江村也在臉書貼文PO出其他挺韓直播主收到的J女爆料內容，網友留言熱烈，有網友力挺表示「屁股胎記很多人都有，要村長霸氣把褲子脫了，就可證實非J女說的形狀與大小，也有人堅信村長不會做出這種事，總有天會水落石出，也有網友不領情酸村長「再掰嘛！會有越來越多證據陸續跑出來的，到時候就看你臉腫不腫！」