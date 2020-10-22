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黑道急救站早轉型 20歲女送錯醫枉送命

記者王長鼎、蔡翼謙／台北22日電
慶生早已轉型醫美診所，但仍有「兄弟」受傷後會來求診。(本報資料照片)
慶生早已轉型醫美診所，但仍有「兄弟」受傷後會來求診。(本報資料照片)

20歲盧姓女子到汽車旅館參加毒趴後昏迷，林姓男友等3人捨近求遠，將她送去早年有「黑道急救站」之稱的台北市慶生醫院，得知慶生已變成醫美診所，改送馬偕醫院急救無效，枉送性命。新北地檢署昨天依轉讓禁藥及過失致人於死罪嫌起訴林等3人，請求法院加重其刑。

慶生醫院地處北市中山區林森北路，早年中山區龍蛇混雜，許多道上兄弟受傷不便公然就醫，就往慶生醫院送，外科、整型外科團隊24小時待命，敢「下重藥、動大刀」，曾傳言「只要有命進得了門，就一定活著出得了院」。

但2006年慶生醫院因故轉型，改為醫美診所，卻因「盛名之累」，十多年來還是有人中槍或挨刀，會往慶生醫院送。

起訴指出，36歲林姓男子今年2月初開車載20歲盧姓女友到新北市中和區一間精品旅館，並邀33歲曾姓男子及曾的女友鄭姓女子（20歲）一起開毒品轟趴；林、曾2人以台幣3500元代價購買K他命及多包毒咖啡包供盧、鄭兩女自行取用。

盧女施用後躺在房間床上翻來覆去，出現自言自語的異常情況，鄭女見狀十分緊張，林、曾兩人察看後卻說「盧女可能剛出獄，身體還沒適應。」未多加理會，僅以冰毛巾為盧女冰敷，未立即送醫。

當晚7時許，事隔3個多小時，眾人見盧女眼睛上吊，叫喚無反應且心跳微弱，驚覺情況不對，未叫救護車或就近送醫，反而開車將盧女送至台北市林森北路上有「黑道急救站」之稱的慶生醫院，到了才發現已轉型成醫美診所。

隨後改送北市馬偕醫院急診室，但盧女已無生命跡象，經搶救仍因無自發性心跳呼吸，當晚宣告不治。法醫解剖確認盧女死因為多重藥物中毒身亡。

1996年時的慶生醫院，是有名的黑道急救站。(本報資料照片)
1996年時的慶生醫院，是有名的黑道急救站。(本報資料照片)

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