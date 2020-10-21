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新聞評論／蘇貞昌主人家請客爆桌 花誰的錢？

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公費流感疫苗大缺貨，行政院長蘇貞昌說，就像是請客吃飯，結果超乎預期「爆桌」。(本報資料照片)
公費流感疫苗大缺貨，行政院長蘇貞昌說，就像是請客吃飯，結果超乎預期「爆桌」。(本報資料照片)

連道歉都要搞政治？今年因新冠肺炎疫情導致流感疫苗施打比往年踴躍，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中先後道歉，但各地仍見排隊打針長龍，新北還有里長帶球棒到疾管署「溝通」，民間火氣可見一斑；妙的是，新北市綠營議員竟要市長侯友宜「男子漢要有擔當」，要侯也跟著陳時中、蘇貞昌向市民道歉，真是版面搏到了極點。

民進黨政府的道歉常有選擇性，例如萊豬進口，不管怎麼拗，就不願意道歉，但會立即引發民怨的議題就道歉得比誰都快；以這次流感疫苗採購量不足、要求50至64歲緩打一事，陳時中率先道歉，蘇貞昌繼之，蘇貞昌還說今年流感疫苗施打踴躍，是因為陳時中帶頭打疫苗有示範作用；陳時中則說，他若有示範作用的話，應該是65歲以上年齡層打得比較多吧，也算是自我解嘲。

好笑的是，新北這名綠營議員竟說，這次流感疫苗施打是新北市府沒有超前部署，導致流感數量不足，今年因為新冠肺炎導致大家都想打疫苗，就連他母親、妻子以前不打，今年都去打疫苗，新北應該要加購到180萬疫苗才夠；然而，實情是中央和去年一樣採購600萬劑，新北已向中央多要了1萬劑（90.2萬劑增至91.2萬劑），還自行採購2.2萬劑，真不知這樣還要市長道什麼歉？

議員為市民請命本是天職，即便地方政府可以增加採購，但疫苗採購是中央統籌事務，議員以事後搶打疫苗而要求市長跟著院長、部長道歉，這就不太合邏輯，再拿自己的母親、妻子來說事，未免格局太小，還不如一個拿球棒到衛福部疾管署「溝通」討疫苗的里長，「牽拖」市長要像男子漢跟著道歉，只會減損院長及部長道歉的誠意。

更讓人匪夷所思的是，蘇貞昌跟著陳時中道歉也就算了，他為了替疫苗採購不足開脫，還舉例說這是主人家請客吃飯卻「爆桌」了，客人超乎預期；蘇院長久任公僕，不可能不知道採購疫苗花的可是人民納稅錢，怎麼會是主人家請客吃飯還「爆桌」？究竟把人民頭家擺在那一個位置？

蘇貞昌還說，對於這次公費流感疫苗風波，高雄市長陳其邁有打電話來，桃園市長鄭文燦也有反映地方情形給政院，自己都跟地方保持密切聯繫，地方反映會讓政院更準確掌握現象，但他卻不提侯友宜說有「暗示」新北要增加疫苗數量，蘇院長心中只想到綠營縣市，忘了藍營也「爆桌」，更沒有因為陳其邁、鄭文燦的反映而精準掌握狀況。

流感疫苗 陳時中 侯友宜

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