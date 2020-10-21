缺疫苗 蘇貞昌：像請客「爆桌」被諷：菜不夠還辦流水席

公費流感疫苗供不應求，高雄各家診所排隊人潮不斷。(記者劉學聖／攝影)

今年公費流感疫苗 「搶搶滾」，如今疫苗不足，民怨四起，里長接民怨電話接到手軟，板橋的文翠里長王永源昨天下午帶球棒到衛福部疾管署「溝通」，怒吼他只剩80劑可打，但里上現在排隊打針老人家卻多達700人，既然衛生局說疾管署沒給，「所以我就來疾管署要。」

王永源帶著球棒跟女兒一同現身疾管署，嚇壞眾人，媒體一問下他才說，因為里上疫苗根本不夠打，各方又互踢皮球，所以才會親自到疾管署，要求給里民一個交代。

他說，一整天都在忙沒針可打的事，他先跑到衛生所問為何沒疫苗，衛生所說因為衛生局沒有給，他又跑到衛生局要疫苗，但衛生局又說是因為疾管署沒有給疫苗，所以他才會在下午跑來疾管署要。

王永源怒氣沖沖地說，里上有700多位老人登記要在重陽節時接種，結果疫苗數在昨天才突然減少，其他里都還有200多劑，他的里上本來也有200多劑，但只到貨100劑，其中20劑給高風險族群，所以只剩80劑疫苗，「我怎麼對我的里民交代，這是官逼民反！」

王永源又說，他本月10日就預約好了，「我已經預約10天，不能說沒有就沒有。」他說，他的訴求很簡單，就是希望事前已有預約要打針的民眾，應該給正常數量，他知道公費流感疫苗不夠用，所以要妥善分配，「我們有預約了，應該給我們。」他最後還說，來了這麼久都沒人理他，就是逼他被警察 上銬。

流感疫苗接種踴躍，為了提高優先族群長者、幼兒、孕婦接種率，衛福部日前緊急暫緩沒有慢性病、健康的50至64歲者接種，引發民怨，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中 也雙雙致歉。蘇貞昌今表示，有鑑於去年疫苗剩很多，今年又進口比去年多的疫苗，擔心民眾沒有要來打疫苗，所以一開始陳時中捲起袖子示範打疫苗，但這就像是請客吃飯，主人家怕客人不來，結果熱情邀約客人又超乎預期，就是台語說的「爆桌」，只好自己人先站出來讓一下。這個說法遭立委狠嗆不倫不類，怒斥「誰叫你飯菜不夠還辦流水席？」