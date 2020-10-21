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遭控硬上粉絲 「挺韓大將」詹江村斥：太扯了

台灣新聞組╱台北21日電
蟬聯三屆的桃園市議員詹江村曾是「挺韓大將」，累積超過10萬名鐵粉，網路聲量頗高。（本報資料照片）
蟬聯三屆的桃園市議員詹江村曾是「挺韓大將」，累積超過10萬名鐵粉，網路聲量頗高。（本報資料照片）

曾是「挺韓大將」、被封「村長」的桃園議員詹江村（57歲），遭一名51歲的離婚女「村民」指控帶她到汽車旅館硬上得逞，事後就以開會當藉口避不見面，該女希望詹江村能出面給個說法及交代、別再以假象示眾。

ETtoday引述中國時報報導，詹江村因為敢說敢言、形象親民接地氣，吸引大批鐵粉追隨，並稱呼他為「村長」，粉絲則自稱「村民」。但詹江村高人氣的背後，卻是由不斷的抗爭堆積而成。

報導指出，去年5月，詹江村在自己臉書指，遭到衣名方姓女網友毀謗他在外面與女性曖昧不清，當時詹江村還表示要對其提告，並聲稱「我詹江村外面如果有大小老婆，或者曖昧女友，或者另生有子，我即刻退出政壇，並懸賞3000萬(台幣)給全台灣各大媒體狗仔隊，「歡迎24小時跟監。」

報導稱，一名女「村民」在詹江村發文後出面指控，她當時因為支持韓國瑜參選總統，而與詹江村有聯繫，該女說，去年8月20日，她被詹江村騙去摩鐵硬上得逞，人生陷入無盡深淵，但為了不願影響到韓國瑜的選舉，隱忍至今才站出來曝光此事。

針對女「村民」指控，詹江村表示，他確實與該女相識，去年8月20日當天，兩人僅是在永和區的麻油雞店用餐，用餐完後自己就開車離開了。對於該女所指其遺留下的摩鐵貴賓卡、發票、以及「屁股有胎記」，詹江村則說，「沒有啊，太扯了，怎麼可能？」否認和該女到過摩鐵。

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