長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

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張榮發三子張國政發動奪權戰，經歷亮槍及黑道恐嚇風波後，仍宣告落敗，張榮發長子張國華將可繼續支持專業經理人治理長榮集團。

鏡週刊報導，市值逾4000億元(台幣，約137億美元 )的長榮集團，兩年前爆發經營權之爭，歷經兄弟鬩牆、集團高層遭黑槍恐嚇等風波，台北地院民事庭日前裁定，指派高雄科技大學副校長俞克維等7人為臨時董事，全面接管長榮集團最大股東張榮發（文教）基金會，由於這7席全是支持張國華的基金會董事長鍾德美推薦，張國華勢將獲臨時董事會支持，形同掌控整個長榮集團，讓紛擾多時的經營權之爭畫下句點。

據報導，張榮發基金會原有15席董事，在二房獨子張國煒辭任後，形成7比7的僵局，延宕近2年無法完成改選，基金會找上前最高法院法官江振義律師聲請由法院接管。

報導指出，老二張國明及老三張國政雖聯手以七名臨時董事不具專業為由反對，但裁定書指出，七名臨時董事分別是教育 界、宗教界及文教界的公益人士，適合擔任張榮發基金會臨時董事，反而是張國明等人至少曾三次無故不出席董事會，怠於行使董事職責，依《財團法人法》由法院指定臨時董事接管。

知情人士透露，這七名臨時董事對於黑道介入長榮集團經營權之爭都非常反感，也對張榮發長子張國華提出的專業經理人治理長榮集團的理念表達支持，臨時董事會將在近日召開，並選出新任董事正式接管張榮發基金會。

法院指派的七席臨時董事，分別是高雄科技大學副校長俞克維、台北藝術大學音樂學院院長蘇顯達、雲林樟湖生態中小學校長陳清圳、遠見天下文化事業群營運長林天來、台灣 海洋大學教育研究所教授吳靖國、佛光山佛陀紀念館顧問張譽騰，以及誠致教育基金會董事長方新舟。