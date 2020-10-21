女大生包養網站網戀落陷阱 反成詐騙車手

女大學生遇詐，到超商提款誤成為詐騙車手。(記者林保光／翻攝)

蔡姓男子利用網路某「包養」配對交友網站構思詐騙 手法，邀上網交友的女子吃飯、唱歌，佯稱金融卡提款額度已爆，騙女子提供帳戶，並另設計假交易圈套，騙網路買家把錢匯入女子的帳戶，讓女子的帳戶變成詐騙人頭帳戶，女子也成為詐騙車手惹上官司。

29歲的蔡姓男子6、7月間利用這種手法，涉嫌騙14人上當，其中包括2名女大學生，還有5名他的朋友，另外，還有18名上網購物的買家，誤入他所設假交易的陷阱，共被騙匯款26萬餘元。

來源：聯合新聞網

據了解，蔡姓男子在標榜醫師、商務人士最愛的包養網站裝闊綽，約上網交友的女子外出吃飯、唱歌，見時機成熟，佯稱正好有筆匯款要匯入他的帳戶，但他的金融卡當日提款額度已滿或遺失，要請別人先把錢匯到女子的帳戶，再請女子到自動櫃員機把錢領出來給他，所有吃喝玩樂的錢再由他買單，還可以給女子「吃紅」。

受騙女子不疑有詐，同意借出帳戶之後，蔡立即聯繫之前以透過網路交易的買家，把錢匯入女子的帳戶，並由女子幫忙就近到超商 提款給蔡。後來網路買家沒收到交易商品才知受騙，向警方報案，警方追到的人頭帳戶及詐騙車手是受邀的女子，女子也恍然大悟，確認遭蔡設局。

高雄市刑警大隊科偵隊追查出蔡姓男子涉案，並日查出蔡另涉他案，到橋頭地檢署出庭，才逮捕他到案，將全案依詐欺 罪嫌移送法辦。