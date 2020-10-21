我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

虐死女嬰 夫妻小三一起埋屍

記者曾健祐／桃園21日電
龍男、陳女將女嬰虐死拿到新屋沙灘挖洞埋屍。(本報資料照片)
龍男、陳女將女嬰虐死拿到新屋沙灘挖洞埋屍。(本報資料照片)

龍姓男子與陳姓妻子吵架後對五個月大的女兒洩憤，舉起摔落、以毛巾摀臉後打死，女嬰母親目睹未制止，還協助冰存遺體，與丈夫及林姓「小三」到海邊棄屍掩埋。檢方昨天依傷害致死等罪嫌起訴龍等三人，建請法院重判。

印尼籍龍姓男子（廿四歲）在台定居，與同齡陳姓妻子育有兩名女兒。去年六月十四日夫妻爭吵，龍一氣抓住五個多月大的次女，往嬰兒床旁的大床連摔數次，用毛巾摀住孩子口鼻、毆打臉部、身體；陳在旁任丈夫施暴，未將女兒即時送醫。

兩人見女嬰死亡，拿塑膠袋、毛巾包裹放進冰箱三天。十七日下午，龍取出遺體放入機車車廂，騎車載陳至新屋區永安漁港，途中找林姓女友買冰塊替遺體「降溫」，當晚三人在沙灘徒手挖洞埋屍。

夫妻棄屍前將一歲長女留在漁港附近超商，附上寫有女童祖父姓名、電話號碼的字條，店員發現報案，警方到場以為女童被遺棄，找到她的祖父、姑姑，經姑姑向龍、陳質問小姪女下落，才發現女嬰已遭殺害棄屍。

檢方偵訊時，龍稱因酗酒和妻子爭吵，打死女嬰後用黑色塑膠袋綑綁放冰箱；陳則稱因金錢問題與丈夫吵架，目睹丈夫毆打女兒，她也朝女兒賞巴掌及拿橡皮筋彈射。

林則稱，被告知要「處理弟弟小孩的遺體」，曾幫買冰塊，徒手在沙灘埋屍，但不清楚是龍的親生小孩。

法醫解剖發現，女嬰全身多處外傷、出血，研判遭重摔致死，昨天偵結，依傷害致死、遺棄屍體、遺棄致死罪嫌起訴龍、陳、林，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

超商 印尼 福利

上一則

吃下中天？傳吳乃仁操盤寫好3劇本、新潮流金主砸錢

下一則

新聞評論╱日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

延伸閱讀

夫罹患帶狀疱疹 未打疫苗妻女一起長水痘

夫罹患帶狀疱疹 未打疫苗妻女一起長水痘
金針菇放冰箱會「長高」？真相曝光網歪樓：求生意志強

金針菇放冰箱會「長高」？真相曝光網歪樓：求生意志強
山東67歲婦產女 孩子1歲 會叫爸媽了

山東67歲婦產女 孩子1歲 會叫爸媽了
25歲俄母為了買新鞋 黑市開價3000英鎊 賣7天大女嬰

25歲俄母為了買新鞋 黑市開價3000英鎊 賣7天大女嬰

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30
美國總統大選在即，川普（左）與白登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，台灣與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，台灣沒有押寶川普。（美聯社）

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

2020-10-19 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋