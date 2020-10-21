虐死女嬰 夫妻小三一起埋屍

龍男、陳女將女嬰虐死拿到新屋沙灘挖洞埋屍。(本報資料照片)

龍姓男子與陳姓妻子吵架後對五個月大的女兒洩憤，舉起摔落、以毛巾摀臉後打死，女嬰母親目睹未制止，還協助冰存遺體，與丈夫及林姓「小三」到海邊棄屍掩埋。檢方昨天依傷害致死等罪嫌起訴龍等三人，建請法院重判。

印尼 籍龍姓男子（廿四歲）在台定居，與同齡陳姓妻子育有兩名女兒。去年六月十四日夫妻爭吵，龍一氣抓住五個多月大的次女，往嬰兒床旁的大床連摔數次，用毛巾摀住孩子口鼻、毆打臉部、身體；陳在旁任丈夫施暴，未將女兒即時送醫。

兩人見女嬰死亡，拿塑膠袋、毛巾包裹放進冰箱三天。十七日下午，龍取出遺體放入機車車廂，騎車載陳至新屋區永安漁港，途中找林姓女友買冰塊替遺體「降溫」，當晚三人在沙灘徒手挖洞埋屍。

夫妻棄屍前將一歲長女留在漁港附近超商 ，附上寫有女童祖父姓名、電話號碼的字條，店員發現報案，警方到場以為女童被遺棄，找到她的祖父、姑姑，經姑姑向龍、陳質問小姪女下落，才發現女嬰已遭殺害棄屍。

檢方偵訊時，龍稱因酗酒和妻子爭吵，打死女嬰後用黑色塑膠袋綑綁放冰箱；陳則稱因金錢問題與丈夫吵架，目睹丈夫毆打女兒，她也朝女兒賞巴掌及拿橡皮筋彈射。

林則稱，被告知要「處理弟弟小孩的遺體」，曾幫買冰塊，徒手在沙灘埋屍，但不清楚是龍的親生小孩。

法醫解剖發現，女嬰全身多處外傷、出血，研判遭重摔致死，昨天偵結，依傷害致死、遺棄屍體、遺棄致死罪嫌起訴龍、陳、林，建請法院依兒童及少年福利 與權益保障法加重其刑。