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下令射殺4海盜 台漁船陸籍船長被訴

記者林伯驊／高雄20日電
高雄遠洋漁船「屏新101號」陸籍船長汪峰裕八年前涉嫌下令開槍，射殺四名漂浮海面的海盜(翻攝Youtube)
高雄遠洋漁船「屏新101號」陸籍船長汪峰裕八年前涉嫌下令開槍，射殺四名漂浮海面的海盜(翻攝Youtube)

高雄籍「屏新101」漁船八年前在印度洋公海域遇上海盜，對方已遭撞翻落海，中國大陸籍代理船長汪峰裕仍涉下令巴基斯坦傭兵開槍，射殺漂浮海面四人；高雄地檢署認定台灣有管轄權，對汪發布通緝，在今年8月汪搭船至高雄港運補時將他逮捕收押，昨天依殺人罪嫌起訴。

43歲的汪峰裕昨天移審請求交保，高雄地院以涉重罪有逃亡之虞裁定續押；檢方建請法院考量槍殺很殘忍，但疑海盜先開槍，為避免對方號召更多人來劫持漁船，使他陷入兩難，量處適當刑度。

檢方查出，汪峰裕家鄉在中國大陸浙江省，原受雇於高雄屏新漁業公司，擔任「屏新101」漁船大副及代理船長，2012年7月間，漁船在斯里蘭卡首都可倫坡停靠補給，雇用兩名巴基斯坦籍私人武裝保全（俗稱傭兵）。

同年9月29日中午12點多，漁船在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海約321浬的印度洋公海上作業，附近另有高雄漁船春億217號等三艘漁船；此時有艘武裝木殼船接近，遭其中一艘漁船衝撞木殼船翻覆，四名海盜在海面載浮載沉，汪見狀指示傭兵開槍射殺。

案發時有人側錄，2014年8月間上傳網站引發國際關注，檢方釐清身分後對汪峰裕及兩名傭兵發布通緝。今年8月22日，汪擔任賽席爾共和國籍漁船「印度之星」船長進高雄港運補，被查出身分當場逮捕。

汪應訊時原承認確認對方是海盜，當時為了自衛，隔一次開庭翻供，辯稱之前所述情節「是假設」；檢方傳喚同船越南籍船員，證實影片中喝令「開槍」是汪的聲音，加上船位監控系統顯示案發時汪的漁船在場，認定涉殺人罪嫌。

印度 中國 通緝

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