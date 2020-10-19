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「保護傘」潑糞案 3共犯供出主使 稱與老闆有過節

記者廖炳棋、蕭雅娟／台北19日電
協助在台尋求庇護香港人維持生計的「保護傘」餐廳，日前遭人潑穢物。(翻攝照片)
協助在台尋求庇護香港人維持生計的「保護傘」餐廳，日前遭人潑穢物。(翻攝照片)

提供參與反送中運動香港青年庇護的「保護傘餐廳」日前遭潑糞，嫌犯莫凡遭收押，警方另逮捕共犯江姓男子及李姓兄弟，三人昨天供稱還有幕後主使，指對方聲稱和餐廳老闆有過節，拿錢請他們「辦事」；檢方昨晚訊後再聲押禁見三人，鎖定對象追查，案情向上發展。

警方在莫凡的手機中找到一張「保護傘」用餐照片，畫面食物中出現蟑螂腳，莫供稱他是前一天到餐廳用餐發現蟑螂腳才拍照，事後還因腹痛買藥服用；但莫當下未向餐廳反映，且第二天就收錢潑糞，警方懷疑他自備蟑螂腳拍照存證，目的是製造犯罪動機。

「保護傘」餐廳日前遭潑糞，警方當晚逮捕嫌犯莫凡，莫坦承因缺錢，經25歲同學江男仲介，接下李姓男子和他哥哥交付的潑糞任務。

莫供出三共犯身分後，警方請票拘人，三人以為潑糞是小罪，前晚到地檢署外準備幫莫辦保，當場被警方逮捕。

警方查出，24歲李男是教唆莫的嫌犯，在網路上經營茶葉買賣，曾有外省幫派身分，他供稱被人拜託，對方聲稱與「保護傘」有過節，給他3萬元台幣要求潑糞。

李和哥哥商量後聯繫江男找莫執行，以1萬5000元讓莫當潑糞手，因找不到大量雞糞，由他到屠宰場收集殺雞後血水與穢物，混和泥土、羽毛製作成穢物，再交給莫潑糞。

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