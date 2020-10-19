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男主管抹奶油在女同事胸還強吻2次 下場易科罰金20萬

記者林伯驊／高雄19日電
高雄一間公司的謝姓男主管涉抹奶油在女同事胸口，還強吻2次，高雄地院依2個性騷擾罪，分別處拘役50日及5月徒刑，皆可易科罰金，可上訴。(示意圖／Ingimage)
高雄一間公司的謝姓男主管涉抹奶油在女同事胸口，還強吻2次，高雄地院依2個性騷擾罪，分別處拘役50日及5月徒刑，皆可易科罰金，可上訴。(示意圖／Ingimage)

高雄一間公司的謝姓男主管，遭控去年11月與同事在大寮區KTV慶生，涉將蛋糕奶油塗在一名女同事胸口，更趁機連吻她嘴唇2次；女同事氣得提告，謝辯稱「喝到斷片」，但高雄地院不採信，認定是職場性騷擾，依2個性騷擾罪，分別處拘役50日及5月徒刑，皆可易科罰金，可上訴。

判決指出，謝姓男子去年11月29日下午，到高雄大寮區一間KTV幫同事慶生，過程中他卻趁機以蛋糕奶油塗抹在非壽星、一名女同事的胸口而性騷擾，不料當天下午5點多慶生會結束，其他同事剛步出包廂，謝姓男子趁女同事毫無防備，突親吻她的嘴唇，隨即又再親1次。

女同事氣得提告說，當時唱歌唱到一半，就拿1個蛋糕進來要給壽星，謝姓主管開始抹蛋糕在很多同事的臉或頭髮上，但她被抹在衣服領口跟臉，當下跟謝說不要這樣；後來她去洗手間擦完奶油後，回包廂剩她跟謝2人，謝就突然強吻她，且沒想到又被親第2次，強吻2次後同事才進來一起整理包廂善後，最後一起搭電梯下樓時，她便質問謝「你憑什麼親我嘴巴」。

謝姓主管辯稱，「當天進行到切蛋糕之後我就醉到沒有記憶了，不記得後來發生什麼事情，隔天起來我的記憶是斷片的」；但當時在場的郭姓同事證稱，女同事被抹到奶油是比較靠近胸部的地方，也在電梯聽到女同事的質問。

合議庭認為女同事及其他同事描述過程的時間點一致，且謝姓男主管被質問的第一時間竟沒反駁，不合常理，採信確實有職場性騷擾；至於「酒醉斷片」，合議庭發現謝姓男子當天還會叫其他同事去找衛生紙來整理包廂，說「如果不清理，會被罰錢」，監視器畫面也顯示他步出KTV舉止正常，不像受酒精影響。

合議庭批評，謝姓男子趁酒後逞私欲，造成女同事心理蒙受難以抹滅的陰影，影響日常生活，又否認犯行沒取得原諒，塗奶油部分處拘役50日，連吻兩次則判5個月徒刑，若分別易科罰金為5萬元、15萬元台幣。

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