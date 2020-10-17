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經紀人勸吞藥！小模「保持通話」逃迷姦 不顧星途喊抓

記者賴郁薇／高雄17日電
高雄市陳姓男經紀人應徵女藝人南下試鏡，卻讓她服用安眠藥意圖性侵，遭高雄地院依藥劑犯強制性交未遂罪，判處有期徒刑6年，並須賠償50萬元，可上訴。示意圖。(取材自Ingimage)
高雄市陳姓男經紀人應徵女藝人南下試鏡，卻讓她服用安眠藥意圖性侵，遭高雄地院依藥劑犯強制性交未遂罪，判處有期徒刑6年，並須賠償50萬元，可上訴。示意圖。(取材自Ingimage)

高雄市陳姓男經紀人四處發通告，年輕小模想應徵試鏡，他蓄意誘騙小模留宿，勸她吞服「強姦藥丸」FM2安眠，等小模癱軟暈睡之際，爬上床逞慾；幸好小模始終沒鬆懈戒心，一直與親人保持通話，親人聽到話筒那端不對勁，及時喊聲遏阻陳男獸行。高雄地院依以藥劑強制性交未遂罪，判處陳男6年徒刑，並判賠50萬元，可上訴。

據了解，陳男身為演藝工作經紀人，常利用Line應徵小模試鏡。一名小模前年4月20日應邀約，由母親陪同南下高雄試鏡；陳男看到小模母女倆，錯愕之餘表示，「試鏡地點在軍營」，打發小模母親先行離開，隨後告知小模，「明天才去試鏡現場」，將她留宿他住處。

小模讀自留宿陌生男子住處，內心相當不安穩，母親、阿姨得知後，要求她必須整晚保持電話暢通。隔天凌晨3、4點左右，陳男走進小模房間，表示「妳體溫偏高，擔心隔天拍戲會有問題」，拿出安眠藥丸讓她服用，之後不久，又說「看妳還是很不舒服，要不要再吃第二顆藥」；殊不知，該些藥丸都是有安眠作用的三級毒品FM2。

陳男第三度進房間，看到小模意識逐漸恍惚，突然親吻一下她嘴唇，猥褻拉她手觸碰他下體；不久後，見女方在床上昏睡、無力抵抗，便褪下女方短褲、硬是跨坐上去。女方突然驚醒，大喊「你怎麼脫我褲子，我不要，不要碰我」。小模阿姨從話筒聽聞聲響，大聲喝止陳男狼行，他見事跡敗露才作罷。

小模在男友陪同下報警。陳男坦言留宿小模、也有讓她服藥、親吻，但堅決否認以藥物犯強制性交未遂罪，強辯說，女方一直睡不著，為避免影響隔天試鏡，才讓她吞藥，「他也知道是安眠藥」，又因為女方說到之前被性侵，想安慰她才親吻她嘴唇，一時感覺上來想「辦事」，但女方一說不要，他就立刻停手。

被害小模指證歷歷，與她母親、阿姨證述相符合；她阿姨說，當時在話筒裡大喊「妳跟他講你阿姨在電話這邊，通通都聽到，妳叫他不要亂來」，陳男當下回說「我不會了」。阿姨表示，事發後，外甥女哭得很厲害、很生氣，講話語無倫次，陳男事後打電話道歉，表示一時糊塗、不該這樣。

雖然小模母親擔心，一旦外界知道女兒差點遭性侵，可能影響女兒演藝事業，一度勸她不要報案，但小模堅持「不可輕縱」。高雄地院調閱通聯記錄，證實小模確實與阿姨保持整晚通話，檢、審認定陳男涉犯藥劑犯強制性交未遂罪，罪證明確。

高雄地院認為，陳男漠視他人性自主權，利用經紀人職務之便，矇騙小模服用安眠藥物，意圖強制性交，雖然最後沒得逞，但害女方產生睡眠障礙、焦慮，一度萌生輕生念頭；綜合考量情節，又因為陳男先前有加重強制性交、妨害自由前科，判他有期徒刑6年，並須賠償50萬元，可上訴。

性侵 毒品

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