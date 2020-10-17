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海豚灣戀人童星長大打死人 單親媽痛失辛勞養大的獨子

記者曾健祐／桃園17日電
曾因偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」走紅的童星王欣逸，為幫朋友出氣打死曲姓少年，一審被依殺人罪判15年，應賠曲的父母357萬元。(本報資料照片)
曾因偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」走紅的童星王欣逸，為幫朋友出氣打死曲姓少年，一審被依殺人罪判15年，應賠曲的父母357萬元。(本報資料照片)

曾因偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」走紅的童星王欣逸，為幫朋友出氣和同夥持西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年，害他躺在醫院176天仍不治，刑事一審依殺人罪判王15年，曲的父母提告求償千萬，法院審酌曲母辛苦獨自扶養的兒子慘遭打死，判王及2名共犯應賠曲父母357萬元，可上訴。

檢警調查，王欣逸（24歲）得知葉姓友人和另名李姓少年有糾紛，2016年7月21日和2名林姓、陳姓及王姓同夥，晚上10點多分別持西瓜刀、球棒等打算教訓李，一行人跑到李在蘆竹的住家，李和林姓、曲姓友人見狀嚇得奔逃仍遭王等人追趕。

結果曲因行動不便遭王欣逸等人包圍，王拿球棒痛毆他頭9下，其餘人用刀揮砍、痛毆，直到曲倒地失去意識無法動彈眾人才離去，曲緊急送醫仍因腦部受創呈現重度昏迷、氣血胸，搶救176天仍不治。

刑事庭審酌，王等人並不認識曲，彼此無深仇大恨，卻向手無寸鐵、無反抗力的曲圍毆，到院前就失去呼吸心跳，經搶救苟延殘息最終仍死亡，認為王等手段殘忍惡劣，迄今也只賠償被害家屬喪葬費、無誠心悔過，一審依殺人罪判王欣逸15年、2名林姓共犯依傷害致死罪判刑13年。

曲的父母提起附帶民事損害賠償，曲母主張，單獨扶養兒子多年，卻因事故後被迫留職停薪照顧昏迷的小孩，後來又被資遣、近期疫情影響放無薪假，事發至今心裡承受重大打擊，精神上痛苦不堪，請求王等5人賠償840萬元；另曲的父親也因精神撫慰等請求200萬元。

對此，王欣逸、2名林同夥均未到庭，也沒提出任何書狀聲明、陳述。民事庭審酌，曲的母親離婚後16年來隻身辛苦扶養獨子，卻被王等因細故毆死，精神上承受莫大痛苦，精神撫慰金以150萬元為適當。

法院另依醫療、喪葬費等，判王等3人應賠償曲的父母126萬531元、給曲母175萬8774元，另3人應各自賠曲父25萬元、15萬元、15萬元，一共356萬9305元。

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