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南鐵東移案強拆民宅 學生抗議與警流血衝突

記者曹悅華、李隆揆、鄭維真／台北17日電
抗議南鐵東移的學生與聲援者昨在交通部前與警方爆發嚴重衝突，交通部次長王國材（左）出面協調，場面一度火爆。(記者林俊良／攝影)
抗議南鐵東移的學生與聲援者昨在交通部前與警方爆發嚴重衝突，交通部次長王國材（左）出面協調，場面一度火爆。(記者林俊良／攝影)

為抗議政府因南鐵東移案強拆民宅，數十名學生昨聚集交通部前抗議，一度與員警發生流血衝突，導致警民雙方流血受傷，雙方僵持近兩小時，11名學生遭警方壓制管束，最後在交通部政務次長王國材宣布鐵道局已停止施工後才暫時落幕。

聲援學生批評，位在南鐵東移徵收區的黃春香房子，在沒有等待27日鑑界程序確認實際拆除範圍、水電線路跟房屋加固都還沒處理情況下，就被鐵道局逕自開拆後半部，樓梯間3、4層都不見，做法實在蠻橫、暴力。

「裡面還有人，不要施工！」昨天仍有10多名學生輪流守在黃春香住家內，1名學生說，鐵道局施工人員昨天上午6時半開始拆屋，無視27日要確認拆除範圍的鑑界程序，甚至破壞黃家樓梯及牆面；學生要求施工人員停工，雙方一度爆口角，1名工人從陸橋上往人群中丟擲磚頭，幸未砸傷人。直到下午王國材宣布暫時停工，學生才撤出屋內，但強調「我們會一直在這，拒絕鐵道局用暴力手段拆屋」。

部分聲援學生昨北上聚集交通部，呼籲交通部長林佳龍立即停止施工，並給出20分鐘期限，最後試圖衝進交通部，場面火爆。

王國材昨趕回協商，直言建設有其必要，黃家樓梯在連續壁範圍內還是須拆除。他承諾，鑑界前不會強拆。

鐵道局說，願隨時與拆遷戶協商，盡速完成建物拆除再交還屋主。

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