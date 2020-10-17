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涉吸金2.6億 前綠委張清芳之子被訴

記者賴佩璇／台北17日電
民進黨前立委張清芳的兒子張定瑋（右）涉吸金2.6億被訴。張定瑋曾酒後開車，並在馬路上睡著。（本報資料照片）
民進黨前立委張清芳的兒子張定瑋（右）涉吸金2.6億被訴。張定瑋曾酒後開車，並在馬路上睡著。（本報資料照片）

民進黨前立委、第一創投董事長張清芳之子張定瑋，被控向親友招攬投資巴西放貸業務，台北地檢署查出有19名被害人，最高一筆投資達7000萬元台幣，共吸金2億6000萬元，昨天依違反銀行法、詐欺等罪起訴張及兩名業務共三人。

檢方調查，美商柏雲特公司在台設立分公司，從事投資、管理顧問業，張定瑋是台灣分公司副總，涉與分公司負責人林俞君、亞洲區總經理鄭敏恆（林女丈夫），共同對親友招攬投資巴西放貸業務，每單位10萬美元，保證年息7%至13%。

檢調追查時，林俞君與鄭敏恆早已出境，款項當初直接匯往香港，無法追回查扣，檢方對兩人發布通緝。

2013年，張定瑋對親友佯稱，現在巴西如同早年台灣，資金需求極高，放款利息也很高，可趁機集資去放貸大賺一筆，張每筆投資可抽2.5%佣金、李姓業務可抽3%佣金，張姓業務雖沒抽佣，但有介紹朋友投資放貸業務。

檢方調查，被害人聽信張定瑋說詞投入鉅款，還去柏雲特位於台北101辦公室及文華東方酒店參加感恩茶會，原先有拿到10%年息，2016年起拿不到應得款項，2017年向檢調檢舉。

張定瑋供稱，沒公開招攬不特定人投資，這些人大部分是自己在投顧業的客戶、父親的朋友，連家族成員、父親等人都有投資，他否認有違反銀行法。

檢方勘驗雙方投資合約書，查出合約書載明保本，且張定瑋等人曾向被害人保證，一年期滿後，可提早告知贖回，另強調巴西有銀行資金充沛，保障投資不會虧損。

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