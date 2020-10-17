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涉假交易押匯32億 王永慶女婿簡明仁500萬交保

記者賴佩璇／台北17日電
廣仁董事長簡明仁被控不實交易，遭搜索約談，夜間抵達台北地檢署漏夜偵訊。（記者曾原信／攝影）
廣仁董事長簡明仁被控不實交易，遭搜索約談，夜間抵達台北地檢署漏夜偵訊。（記者曾原信／攝影）

台塑創辦人王永慶女婿、大眾集團董事長簡明仁，被控以假交易向中國農民銀行、中國建設銀行申請開立不實信用狀，再向美商富國銀行台北分行辦理出口押匯，撥款32億元台幣至大眾旗下廣仁科技帳戶；調查局北機站認為全案有隱匿關係人交易、財報不實弊端，昨天搜索廣仁科技等處所，約談簡明仁等十餘人到案，移送台北地檢署漏夜偵訊，北地檢署檢察官17日凌晨以涉嫌違反證交法、銀行法等罪嫌，諭令簡明仁500萬元交保，並限制出境出海。

同案約談包括編製大眾子公司財報的大眾集團特助王繼賢（曾為廣仁科技負責人）、出納人員李慧玲，他們與簡明仁目前均列違反證交法被告，其餘相關人暫以證人身分約談。

簡明仁是「經營之神」王永慶二房次女王雪齡的丈夫、農民革命運動家簡吉的兒子，曾在美國韋恩州立大學任教，返台後與妻子及友人共同創辦大眾電腦公司，1991年8月1日掛牌上市，後來轉為大眾全球投資控股公司。

檢調獲報指出，2014、2015年間，廣仁科技以銷售CPU（電腦中央處理器）等電腦元件名義，與才眾電腦公司簽訂不實買賣契約，由才眾電腦持交易憑證向中國農民銀行、中國建設銀行（均位於大陸）申請開立信用狀。

李慧玲取得才眾電腦信用狀後，連同信用狀及買賣合約，向美商富國銀行台北分行辦理出口押匯，富國銀行台北分行則撥款至廣仁科技公司帳戶。

調查發現，李慧玲向富國銀行台北分行共辦理32次押匯，約32億元台幣，款項已清償給中國農民銀行、中國建設銀行，雖然目前無造成銀行受損，但涉有財報不實罪。

檢察官劉怡婷也懷疑，簡明仁為決策最高層級，全案是否有施用詐術向銀行詐財，或是製作不實財產權取得他人財產，將針對相關證人訊問釐清，全案朝違反證交法財報不實等罪偵辦。大眾公司則回應，將全力配合檢調調查。

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