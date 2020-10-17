挺反送中港青 「保護傘餐廳」遭黑衣人潑糞

「保護傘餐廳」傳出遭人惡意潑糞，暫停營業。（取材自臉書）

位於台北公館，提供因參與反送中 運動而被迫流亡台灣香港 青年庇護的「保護傘餐廳」，昨天中午遭一名黑衣人惡意潑糞，餐廳被迫暫停營業，轄區警方調閱監視器畫面追查，隨後在新北市汐止逮捕到嫌犯，帶回警局偵訊。

「保護傘餐廳」遭人惡意潑糞被迫暫停營業，陸委會對此指出，政府強烈譴責相關人士滋事行為，並警告任何有心人士切勿以身試法，政府必定會追究責任，嚴懲不法，確保任何在台營商環境的安全及合法權利。

昨天中午12時許，一名穿著黑色帽T、戴口罩男子，進入餐廳後就將一桶雞屎在餐廳內朝店長、廚房內的餐具、用品四處潑灑，隨後往溫州街方向快速逃逸。當時店內有兩桌客人，由於這起事件，餐廳這兩天無法營業，預計到下周再視狀況決定何時恢復營業。

協助在台尋求庇護香港人維持生計的「保護傘」餐廳，昨天遭人潑穢物，涉案黑衣人落網。（記者廖炳棋／翻攝）

對於發生這起潑糞事件，店家及員工都非常驚訝，並表示這段期間沒有得罪誰，也沒有發生什麼糾紛。由於黑衣人全程沒有說話，無法判斷對方身分。

「保護傘餐廳」位於台北市新生南路，鄰近台灣大學，由替香港「反送中」抗爭運動擔任義務律師的黃國桐協助開設，開設目的是為支援流亡台灣示威者和照顧其親友需要，幫助他們申請在台工作證、提供工作機會，讓這些人可在台合法工作與生活。目前餐廳約有十多位香港民眾工作，都已獲得在台灣專案居留。

陳同佳赴台投案陷僵局 台灣駐港機構遭示威

另外，涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳赴台投案一事，陷入僵局，台港雙方再掀口水戰。港府保安局長李家超昨指責台灣將陳同佳投案與台港司法協助扯上關係，是政治籌謀。一個名為「青研香港」的團體，罕見的到台灣駐港台北經濟文化辦事處示威，批評台灣政府政治算計，阻礙陳同佳投案，包庇殺人凶手。

行政院長蘇貞昌昨表示，陳同佳不只是渣男而是殺人犯，盼香港政府與台灣政府針對有關司法互助進行討論；內政部長徐國勇則表示，陳已向地檢署遞出委任狀，接下來就是司法互助等相關流程，要等陸委會處理、聯繫，兩邊政府要坐下來，解決這些程序與怎麼處理法律管轄這些問題。

對潘曉穎母親呼籲台灣盡快讓陳嫌到台灣接受法律制裁，蘇貞昌說，非常同情被害者父母，也希望潘曉穎母親就近要求香港政府，協助將殺人犯繩之以法。

港府保安局局長李家超昨則重申，陳同佳已表明願意到台灣投案，下一步是台灣要讓他入境，令事件早日解決，希望台灣盡快明確表示陳同佳可以如何入境及預計時間，再透過雙方警務聯絡機制，務實積極研究行程上的安排。

李家超稱港府立場清晰，任何可行安排都會盡量提供，但必須符合香港法律。他指關鍵在台方，阻力和障礙在台方。他說，陳同佳被台灣列作通緝犯，有關當局本應是千方百計盡快緝拿歸案，但現時通緝犯自己「送上門」，台方關上大門，是無誠意解決事件。他促請台灣放棄政治籌謀，停止推卸責任。