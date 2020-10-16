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捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 復健科醫師遭逮

記者張議晨／宜蘭16日電
伍男右手幾乎緊貼女乘客胸部，整個伸出「鹹豬手」過程全被旁邊乘客拍下。(翻攝自爆料公社)
伍男右手幾乎緊貼女乘客胸部，整個伸出「鹹豬手」過程全被旁邊乘客拍下。(翻攝自爆料公社)

宜蘭縣羅東博愛醫院伍姓醫師，今年8月份傳出在台北捷運上伸出「鹹豬手」襲胸，右手臂在女方胸前上下磨蹭，完全不顧一旁還有其他乘客，誇張行徑全被一旁乘客拍下，襲胸過程被放上臉書社團「爆料公社」，「都這樣拍他，還裝死不走？」伍男被查出醫師身分後，任職的醫院發出聲明，強調伍男醫療業務已經全數暫停，全力配合檢警偵查。

來源：聯合新聞網

影片今年9月份被貼上網，整段28秒畫面中，伍男手中拿著外套，但卻僅僅靠在座位上的妙齡女子，手部則是放在女方胸前幾乎「零距離」，手臂不斷靠在女乘客右臂磨蹭，絲毫不顧捷運上還有其他乘客眼光。

整個過程被拍下後，上傳到「爆料公社」，拍下這段畫面的乘客說，因為怕罵錯人，他很小聲問受害者「認識這男的嗎？」、「不覺得他離妳太近嗎？」，她才用害怕眼神點點頭。

貼文者說，該名男子看到他們在談話，但仍一直處在那不願走開，請大家務必小心，若發生類似事情，也請務必為自己、為他人勇敢發聲。

後續伍男被查出任職於羅東博愛醫院，據了解，伍男陽明大學醫學系畢業，現職為博愛醫院復健醫學科主任級主治醫師，在院服務已有10年時間，專長是運動傷害、肩頸疼痛、下背痛關節炎等，襲胸行為已經不是第一次，過去也曾因伸出鹹豬手，與女方達成和解撤告。

這次伍男因鹹豬手，再被放上網路，博愛醫院日前低調在醫院網站發出聲明，強調伍男捷運上不妥行為，隨即成立調查小組釐清真相，並暫停伍男醫療業務，後續將全力配合偵查作業，為保障當事人權益，等偵查結果出爐後，另依院內制度審查處理，請社會大眾安心。

伍男右手幾乎緊貼女乘客胸部，整個伸出「鹹豬手」過程全被旁邊乘客拍下。(翻攝自爆料...
伍男右手幾乎緊貼女乘客胸部，整個伸出「鹹豬手」過程全被旁邊乘客拍下。(翻攝自爆料公社)
伍男右手幾乎緊貼女乘客胸部，整個伸出「鹹豬手」過程全被旁邊乘客拍下。(翻攝自爆料...
伍男右手幾乎緊貼女乘客胸部，整個伸出「鹹豬手」過程全被旁邊乘客拍下。(翻攝自爆料公社)

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