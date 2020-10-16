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不顧女兒猝死風險 父性侵「去跟閻羅王說」 重判5年半

記者王聖藜╱台北16日電
一名父親不顧女兒有心臟病、隨時可能猝死風險，涉嫌趁她睡覺時，強制性交得逞，遭重判5年6個月。（本報資料照片）
一名父親不顧女兒有心臟病、隨時可能猝死風險，涉嫌趁她睡覺時，強制性交得逞，遭重判5年6個月。（本報資料照片）

一名父親不顧女兒有猝死風險，涉及強制性交被起訴，台北地院審理期間，父親提出不在場證明，供稱案發時正在地檢署開庭，不可能性侵女兒；法官調查，父親犯後再開庭時間充裕，告訴人指述與證據相符，重判5年6月徒刑。

判決指出，被告為人父，卻違背倫常性侵女兒，造成女兒心理上難以磨滅的陰影，破壞女兒對親情、家庭、人際關係的信賴，更可能導致女兒心臟衰竭死亡，應予嚴懲。

被害人2018年5月因心臟病住院，6月出院，父親知道女兒出院後身體虛弱，利用女兒暫住他承租處的機會，趁女兒睡覺時，強制性交得逞。

法院開庭時，父親否認犯行，辯稱案發當天是跟另名陳姓女子發生性行為；辯護人說，案發當天，被告因毒品案在北檢偵訊，開庭結束返家被害人並不在，有不在場證明。

告訴人指出，事發時她在房間睡覺，父親強行爬上床脫光她的衣服，她問父親「為什麼要這樣？」父親還回稱「到閻羅王那裡再說」，之後強制性侵得逞，她事後聯絡男友，由男友陪同報案。

合議庭認定，案發的出租套房距離北檢不遠，犯後再去開庭時間充裕，「開庭說」只是卸責之詞。

性侵 心臟病 毒品

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