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性侵勒死女模還棄屍 兇手確定逃死

記者林孟潔／台北16日電
性侵勒死女模，兇手程宇逃死定讞。(本報資料照片)
性侵勒死女模，兇手程宇逃死定讞。(本報資料照片)

男子程宇三年前在南港廢棄商場性侵陳姓女模，事後勒斃陳女棄屍，一、二審均被依強制性交殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴三審，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

最高法院指出，檢察官、程宇均提起上訴，檢方認為量刑過輕，程宇認為二審調查不完備，但因二審已有囑託鑑定和調查，逐一說明量刑理由，認為檢方和程宇上訴均違背法定程序，駁回上訴。

程宇（26歲，原名高廷宇）2017年3月，程宇邀陳姓女模拍宣傳照，帶陳女進入南港某廢棄商場，用手掐住脖子後性侵得逞，事後擔心事跡敗露，拆下背包的背帶勒斃陳女，再拖到地下室隔間棄屍。

檢方認為程宇難以教化，出監後可能再犯，且犯後栽贓嫁禍女友，起訴求處死刑。

一審認為，程宇為滿足性慾計畫性侵女模，犯後因女模尖叫，動手殺害女模，屬臨時起意，緊勒脖子使女模窒息，手段非特別殘暴，程雖有許多辯解，但「畏罪」是人之常情，不能以此認為程窮凶極惡，並指死刑是剝奪他人生命，判處無期徒刑。

二審委託嘉義大學作心理鑑定報告，探討程宇成長發展歷程、犯罪動機，認為程在高度外控的環境及監督的環境中，可減少侵害他人機會、降低攻擊欲望，維持原判。

性侵

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