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NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

主持人貼文「愛情的騙子」當預告 綠委上訴

記者王宏舜／台北15日電
立法委員劉建國(左圖)不滿主持人陳斐娟在臉書貼文「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，提損害賠償訴訟，求償50萬元並要求道歉、刪文，台灣高等法院審理中。(本報資料照片)
立法委員劉建國(左圖)不滿主持人陳斐娟在臉書貼文「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，提損害賠償訴訟，求償50萬元並要求道歉、刪文，台灣高等法院審理中。(本報資料照片)

民進黨籍立法委員劉建國不滿主持人陳斐娟在臉書貼文「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，提損害賠償訴訟，求償50萬元並要求道歉、刪文，但台北地院判敗訴。劉上訴，高等法院昨開庭，法官詢問貼文對劉名譽權的損害程度？律師說選舉時對手以「愛情騙子」來形容劉，雲林街巷還有人開宣傳車放送陳小雲名曲「愛情的騙子我問你」。

劉建國主張，陳斐娟2017年10月5日邀請李婉鈺以來賓身分參與節目錄製，並在節目中訪問李女與他的感情內幕，節目錄完後，陳女在她經營的「阿娟的FreeStyle-主持人陳斐娟」臉書粉絲專頁發表「獨爆：劉建國其實是愛情騙子」文章，侵害他名譽權。

北院開庭時，劉建國的律師指陳斐娟非單純引用李婉鈺的言論，因李婉鈺沒有說劉不忠，且陳斐娟貼文前沒有向劉求證或詢問回應，是故意侵害他的名譽權。

陳斐娟抗辯，李婉鈺曾在節目中說和劉建國曾論及婚嫁，且劉建國曾答應李女要開記者會澄清，但劉建國為了自身政治前途而背棄承諾。她說，節目曾邀請劉建國說明但被拒絕，劉身為政治人物本該受到監督，她認為劉濫訴，企圖「以訟封口」。

北院認為陳斐娟提及「騙子」，是預告「李婉鈺在節目訪談時提及劉感情欺騙」之事，事件非純涉私德，而是屬「可受公評之事」，並無不法。

高等法院昨行準備程序，劉委任律師出庭，陳斐娟則未現身。法官詢問律師「李婉鈺在節目中有沒有說劉是『愛情騙子』？」，律師表示陳斐娟在原審自認李婉鈺錄製時沒有這樣說；法官當庭勘驗節目影片，確認李女並未說劉是愛情騙子。

律師認為陳斐娟曾說貼文是「節目預告」而非個人言論，主張這是傳遞不實事實的商業廣告。律師說，在立委選舉期間，對手不僅拿「愛情騙子」來形容劉，還有人開宣傳車放送「愛情的騙子我問你」這首歌，劉沒有欺騙李婉鈺，這是不實言論，但陳斐娟在臉書上這樣寫，不知情的人會以為他真的是愛情騙子。

陳斐娟的貼文是否有公益目的也是本案重點，劉主張貼文是商業廣告，司法院釋字第414、623號解釋曾作相關規範，請法官以商業言論來審查貼文是否真實、無誤導性。高院準備程序終結，定11月10日審理。

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