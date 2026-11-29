AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋在台北市長選舉中雖聲勢上揚仍落敗，北京被認為暫時避開最不利局面，但民進黨與國民黨的差距縮小也讓2028前景更受關注。

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋 過去幾個月在民調中的支持度逐漸攀升，造勢活動曾吸引數萬名支持者參加，但他仍未能擊敗現任市長蔣萬安 。沈伯洋身為公開批評中國的強烈反中人士，他的落敗可能讓北京鬆一口氣。

紐約時報 報導，北京曾稱沈伯洋是威脅台灣海峽穩定的人物，國際危機組織(International Crisis Group)東北亞資深分析師楊晧暐表示，沈伯洋落敗讓北京「躲過了最糟糕的情況」。楊晧暐認為如果北京夠聰明，仍應警惕於民進黨在這次選舉中大幅縮小與國民黨的差距，相較於四年前這次的差距已明顯縮小。此外，國民黨在邁向2028年總統大選之際，仍缺乏一位明確的領導人選，這也應該讓北京感到憂心。

這次選舉也成為台灣各政黨在2028年總統大選前的一場實力測試。2028年總統大選攸關重大，屆時台灣與中國的關係將再度成為辯論焦點；北京一再表示希望以和平方式實現統一，但也稱如果中國領導人認為別無選擇，不排除動用武力。國民黨已連續三次在總統大選落敗，迫切希望重新選回總統，不過分析人士指出這次地方選舉對兩大政黨而言都是喜憂參半的結果，既帶來鼓舞，也引發憂慮。

研究台灣政治的台灣大學政治學教授南樂(Lev Nachman)表示，這次選舉「是民進黨台北市長及新北市長候選人多年來得票表現最好的一次，儘管兩人都落敗了」；台中市雖易手給民進黨，但「國民黨內許多人對於成功阻止民進黨奪下北台灣最重要的據點，感到非常高興」。

北京已宣布制裁沈伯洋並展開調查，理由是他創辦的黑熊學院負責培訓台灣民眾如何因應來自中國的假訊息及其他威脅。不過沈伯洋不太可能因此退出政壇，他仍是立法委員，而他這次選戰出乎意料地展現強勁氣勢，也將讓他在下一次總統大選、賴清德很可能尋求連任之際扮演重要角色。