台北論壇基金會榮譽主席蘇起27日針對兩岸關係發表演講。（記者廖士鋒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蘇起出席研討會時表示，兩岸關係已斷裂，使台灣在美中之間失去操作空間，且民意無法改變美國與大陸的戰略判斷。

前國安會秘書長、台北論壇基金會榮譽主席蘇起昨天出席一場研討會，針對美中台關係分析表示，在美、中之間，台灣已經完全沒有了空間，因為台灣跟大陸的關係已經斷掉了，同時台灣對美國來說是非常容易預測。

蘇起昨天出席文化大學國家發展與大陸所主辦的2026當代中國研究國際研討會並發表演講，他指出，兩岸關係現在已從過去的「自變數」變成「應變數」，以前台灣出招，美國、大陸都要有所應變，但現在台灣和大陸的關係斷掉了，台灣對美國來說變得非常容易預測，美國不需要特別注意台灣，大陸也能全盤掌握台灣的動向，台灣在美中之間的空間已完全沒有了。

蘇起說，從1988年到2016年這段時間，台灣可以「出很多招」，包括「兩國論」、公投等，台灣做了什麼，美國、大陸就要跟著應變。

但現在台灣跟大陸的關係已經斷掉了，台灣對美國來說是非常容易預測，反正美國知道台灣要做什麼，大陸也全盤掌握，所以台灣在美中之間已完全沒有空間，尤其台灣跟大陸已經斷掉了。

他回憶，自己在政府裡面的時候，看過統計稱美國跟大陸有90個管道，而當時台灣跟美國有60個管道，台灣跟大陸有20多個管道。「現在美中關係是不是還有那麼多我不知道，但是起碼兩岸已沒有」。

蘇起並直言，民意是台灣老百姓最大的盲點，認為全世界都該站在台灣這一邊。他強調即使台灣認為自己是台灣人、不是中國人的比例100%，美國就一定會來幫台灣嗎？大陸就會因此放棄統一嗎？答案不會改變，所以台灣的民意放在國際政治上「真的沒有那麼重要」，因為每個地方都有自己的民意。