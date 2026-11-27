圖為2022年1月設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 立陶宛總統瑙塞達認為台灣在立國的投資成果不如預期，但仍主張代表處更名爭議應透過法律或協商處理，不宜演變成重大政治衝突。

駐立陶宛 台灣代表處更名爭議持續，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）26日表示，近年與台灣合作的成果不如預期，吸引的台灣投資金額遠遠不足。

立陶宛通訊社（ELTA）報導，瑙塞達在布魯塞爾受訪時表示：「過去幾年的期待是一回事，實際成果卻大不相同。大家必須承認，幾年來500萬歐元（約新台幣1.81億元）的投資顯然遠遠不夠。這個金額顯然太低，原本可以多得多。」

不過，瑙塞達強調，處理代表處更名問題時，維持與台灣的關係十分重要。他說：「這件事可以循法律途徑處理，沒有必要演變成重大政治議題。最重要的是，我們與台灣的關係應維持在更有利條件下所能達到的水準。」

被問及立陶宛政府現在是否應就代表處問題單方面做決定時，瑙塞達未直接回答，但重申立陶宛有兩種選擇：「我認為有兩種做法，一是由雙方達成協議，二是單方面處理。」

瑙塞達說：「坦白說，我覺得大家對這個問題已經評論太多。評論最多的恰恰是那些聲稱這類討論不會有結果的人。這有點矛盾。」

立陶宛通訊社指出，駐立陶宛台灣代表處曾向該社表示，由於代表處是經雙方協議設立，台灣政府無意更名。不過，立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）25日接受該社專訪時表示，如果台灣代表處拒絕更名，立陶宛有權單方面撤銷其法律地位。

立陶宛新聞網站Delfi本月9日報導，立陶宛外交部提議與台灣簽署投資前景協議，並啟動避免雙重課稅協議談判，以換取台灣同意代表處更名，爭議隨後加劇。立陶宛現任政府的施政綱領提出，將對中外交關係正常化，恢復至其他歐盟成員國目前與中國維持的外交代表層級。辛克維丘斯曾表示，希望外交部長能在立陶宛接任歐盟理事會輪值主席國前達成這項目標。