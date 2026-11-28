金門小三通2026年度旅運量突破200萬人次，金門縣港務處18日在金門港旅運中心舉辦「小三通年度旅運量突破200萬人次紀念活動」，包括抽獎及音樂演出等。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 小三通今年客運量突破200萬人次，但陸委會認為已被廣泛用於旅遊，偏離原本便利金馬居民生活的目的，正研議讓運作回歸正常。

今年兩岸小三通客運量突破200萬人次，創下歷史新高，金門縣府近期也向陸委會爭取增加航班、放寬陸客辦證便利性；陸委會副主委梁文傑昨日表示，小三通主要是為了便利金門、馬祖等離島居民生活，但現在許多民眾利用小三通路線旅遊，已與政策原意不符，政府正研議如何讓小三通回歸正常運作，不會因旅客增加就無限制增開航班、船班。他強調，不可能只有金馬居民才可以走小三通路線，但小三通「不是用來做國際旅遊的，這個不是我們的本意」。

綜合台媒報導，大陸國台辦25日表示，今年小三通客運量已突破200萬人次，年增超過2成，創下歷史新高。發言人張晗指出，秉持兩岸一家親理念，持續優化口岸通關、運力保障等配套服務，便利兩岸民眾往來。目前4條兩岸小三通客運航線，每天常態化運營36班次，在節日假日及客流高峰期間動態增加船班。

陸委會上月底拜會金門縣政府時，縣府也提出增加航班、提升陸客辦證便利性等訴求。陸委會26日下午舉行例行記者會，有記者提問，陸委會現在對此有何看法？是否認為上述提議能改善目前的旅客結構問題？

梁文傑回應，當年開放小三通，主要是為了讓金門、馬祖等離島居民生活更加便利，但現在因為小三通路線價格便宜，慢慢演變成民眾利用這條路線旅遊。以機票為例，因為台灣飛往金門屬於國內航線，比直接飛往廈門可能便宜新台幣1萬元，「所以很多人利用這一條路線在做旅遊，這個就跟我們原來小三通的原意是不相符的」。

梁文傑指出，陸委會也在思考跟檢討，要如何讓小三通走向正常化，「並不是說你現在看到旅客很多，我們就要不斷地、無限地去加班次或是加船次」，這樣問題會越來越多。

至於未來是否可能改成小三通僅供金門、馬祖居民搭乘，以及相關檢討有沒有時間表？梁文傑回應，不可能只有金門或馬祖的居民才可以走小三通路線，但未說明具體的檢討時間表。

梁文傑說，台灣飛往金門或馬祖屬於國內航線，所以票價很低，而且還有很多福利優惠，「但是現在的這個國內航線，它幾乎已經被用來做國際航線在用」。交通部長陳世凱前幾天也曾指出這個問題，至於具體要怎麼做，目前還在研議。

陸委會26日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)