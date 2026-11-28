電視劇「逐玉」21日舉行兩岸線上粉絲見面會，主演張凌赫（左）、田曦薇（右）表示，兩人都沒去過台灣，直呼「非常非常想去」。（圖／取自「我們愛追劇」直播）

AI摘要 文章摘要整理： 張凌赫、田曦薇表達想來台交流，但梁文傑認為張凌赫已配合統戰活動，來台機會不大；同時他也以《素還真》為例，說明台灣作品進入中國市場須經審查與修改。

大陸演員張凌赫 、田曦薇日前出席電視劇「逐玉」兩岸線上粉絲見面會，談及來台交流，兩人直呼「非常非常想去」。陸委會副主委梁文傑昨日表示，先前曾對張凌赫喊話「青山綠水，有緣還能再見」，但沒多久，張凌赫又配合中共 中央發文。梁文傑直言，「所以就算想要再見他，也沒有可能，那是他自己的選擇」。

陸委會26日下午舉行例行記者會，有媒體詢問，張凌赫、田曦薇上周末透過直播與兩岸粉絲互動，觀看數突破26萬，國台辦25日也呼籲台灣方面停止阻撓大陸影視人員赴台交流。相較之下，台灣布袋戲電影「素還真」歷經4年等待，日前順利在上海首映，並獲得不錯迴響。政府對大陸藝人來台的審查標準是否過於政治化？未來大陸一線藝人是否還有來台交流的空間？

梁文傑回應，陸委會歡迎兩岸藝人交流，但如果藝人來台是肩負統戰任務、具有統戰色彩，「那我們當然會say no」，陸委會有觀察過，張凌赫不是單純被迫配合，他是積極主動地配合對岸統戰單位的一些活動。

梁文傑指出，他上次有說會觀察張凌赫日後還有沒有類似的言行，如果觀察一段時間後沒有，當然還有機會。「我上次講說『青山綠水，有緣還能再見』，結果我講完沒多久，他又配合中共中央Po文，所以就算想要再見他，也沒有可能，那是他自己的選擇。」

梁文傑說，對張凌赫而言，大陸市場這麼大，他自己做出了選擇，「那我們就尊重」。

至於「素還真」赴陸上映，梁文傑表示，「素還真」花了很長的時間，通過中共有關當局的審查、修改，才能進入大陸市場，並不像在台灣可以很自由地上映。而且在大陸很多地方沒有台語版本，以上海為例，找不到一家戲院放映台語版的「素還真」，都是普通話版本，「這在我們看起來就有點失去原汁原味」。

梁文傑指出，這也是台灣電影要進入大陸市場相當困難的原因，真正的問題是必須通過陸方諸多審查和配合修改，對於創作環境較為自由的台灣電影人而言，這也是許多人最後選擇放棄的原因。

陸委會26日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影