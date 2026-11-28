美光勞資爭議未解，美光桃園工會20日在勞動部前舉行記者會宣布，將針對目前的方案進行會員投票，同時也呼籲資方勿介入工會、施壓個別員工。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 美光桃園廠勞資爭議未解，外傳可能暫停台灣投資並關閉桃園廠；經濟部籲雙方協商，工會與資方也將續談，但地方政治攻防同步升溫。

美光 巨額投資恐怕飛了？財經專家在臉書發文指出，美光可能會暫停後續在台灣高達1.6兆元(台幣，下同)的投資，甚至勞資糾紛遲遲無法解決的桃園廠也可能關廠，3000名員工恐被資遣。經濟部長龔明鑫昨天表示，企業決定應由企業說明，經濟部仍鼓勵勞資雙方透過協商處理爭議。

對此，美光桃園工會抨擊，為何協商前就放話施壓？25日下午美光勞資再度協商，雖無共識，但工會同意12月2日提出工會方案交付資方，預計12月4日舉行第三次協調會，盼尋求具體可行的解決方案。

美光勞資爭議起因為個人績效獎金計算制度，台中與桃園企業工會聯合向資方爭取「將營業利益的15%作為員工分潤分配」，隨著兩工會採取的不同策略，引發一連串罷工及談判破裂，現在則傳出美光可能暫後續在台投資。

龔明鑫25日在經濟部業務會報前接受媒體聯訪時，重申經濟部態度是希望勞資糾紛透過協商，還是比較好的方式，鼓勵彼此可以更進一步地協商，至於企業的決定，則由企業來說明比較好，經濟部雖然與美光有互動也有了解，但仍不方便代為說明。

美光科技桃園廠勞資爭議未歇，民進黨藉此批評桃園市長張善政趕走科技產業，張善政反擊，4年前台積電、4年後美光，政治操作再次重演，難道產業發展只是民進黨的選舉工具？

張善政說，選前2天，有人放出美光撤資、關廠等未經證實的消息，接著民進黨官方社群便攻擊他，民進黨是否想過，美光勞資帶著傳聞走進會議室，好不容易建立的互信，會受到什麼影響；政治操作介入產業的代價，4年前龍科擴建案就是教訓。

張善政表示，4年前，行政院前院長蘇貞昌選前宣布台積電將進駐龍潭，許多地主不知情，預定開發範圍近九成是私有地，引發地方反彈，導致計畫受挫；市府4年來與國科會、科管局合作，全案已通過審議，正躺在行政院等待核定；4年後，政治操作再次重演。

張強調，市府促成美光勞資談判，就在最關鍵時刻，有人刻意對外散播撤資、關廠的恐慌消息，逼得企業必須澄清闢謠，「選舉操作之惡劣，竟一至於斯」。