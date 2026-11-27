行政院針對301調查結果舉行記者會，副行政院長鄭麗君（中）、經濟部長龔明鑫（左）、農業部長陳駿季（右）等人出席說明。（記者林澔一／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國對台產能過剩調查提出15%稅率與25%備案，鄭麗君稱台灣有把握守住15%不疊加；但美方也點名多項政策爭議，後續諮商結果仍是關鍵。

美國擬針對「產能過剩」議題對台課徵15%稅率，同時預告，若美方「不滿意」後續諮商與承諾，稅率可能調高至25%。行政院副院長鄭麗君昨（26）日對此回應，這是對各國都有的但書，台灣非常有把握，明年初定案時，稅率會維持15%不疊加。

美方調查報告中，直指台灣九項「不合理」做法，包括頻繁運用產業與經濟計畫支持高科技製造業、立法提供產業生態系激勵、國家主導研發與產業聚落扶持、各種融資機制、未有效應對全球產能過剩問題、相當於「金融壓抑」作法、過去曾採購俄羅斯 原料、勞工權益保護不足。

鄭麗君回應，在與美方溝通過程已清楚表達，台美產業長期分工互補，台灣出口成長是支持美國及全球創新，產業遵守市場法則、獲利來自技術，不存在造成結構性產能過剩的政策干預因素，有信心守住最後一哩路。

美國貿易代表署（USTR）針對產能過剩提出調查報告，並對14國提出建議稅率。鄭麗君昨日率領經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季等部會首長召開記者會，說明政府應對及產業影響情形。

外界關注，此次USTR調查報告留下伏筆，若不滿意後續承諾落實情形或諮商，亦可能調整為「替代稅率」。其中台灣可能從建議稅率15%，調高至替代稅率25%。鄭麗君說，在歷次與美國貿易代表葛里爾等人的溝通中，台灣都表達台美已簽署協議、希望維護協議；身為談判代表，她「非常有把握」台美有共識，最終稅率回到協議所定的15%不疊加。

龔明鑫表示，雙方回歸台美對等貿易協定（ART）規範、彼此遵守，就沒有25%的問題；政策讓產業生態系更完整，提升生產與產業效益。

不過，15％不疊加只是主案，經濟部少說了一個備案，當諮商與承諾未符美國期待時，將調整為備案，即稅率高達25％且疊加MFN稅率，台灣的備案條件是經濟部拿來做比較的幾個經濟體中最嚴苛的，只要美方不開心，稅率就會升25％再加MFN。

根據美方建議稅率及情境，台灣與南韓相同，主案均為最高15％，且不疊加，即15％是總稅率天花板，但若未來美方認定台灣或南韓未落實經貿磋承諾，或美方對諮商結果不滿意，就會啟動這備案，最高稅率拉高至25％，但台灣會被疊加MFN，相當嚴格，南韓則免。

但日本、瑞士、歐盟的調整方案，就比台灣及南韓來的寬鬆，即使資商與承諾未符合美方期待，最高稅率20％，且不疊加MFN。台灣是這幾個經濟體中，唯一在備案文字中被要求「只扣除既有301、不扣除MFN」的對象。