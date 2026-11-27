台稅率比日韓嚴苛？美301有但書 政院：有把握維持15%不疊加
美國對台產能過剩調查提出15%稅率與25%備案，鄭麗君稱台灣有把握守住15%不疊加；但美方也點名多項政策爭議，後續諮商結果仍是關鍵。
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美國對台產能過剩調查提出15%稅率與25%備案，鄭麗君稱台灣有把握守住15%不疊加；但美方也點名多項政策爭議，後續諮商結果仍是關鍵。
美國擬針對「產能過剩」議題對台課徵15%稅率，同時預告，若美方「不滿意」後續諮商與承諾，稅率可能調高至25%。行政院副院長鄭麗君昨（26）日對此回應，這是對各國都有的但書，台灣非常有把握，明年初定案時，稅率會維持15%不疊加。
美方調查報告中，直指台灣九項「不合理」做法，包括頻繁運用產業與經濟計畫支持高科技製造業、立法提供產業生態系激勵、國家主導研發與產業聚落扶持、各種融資機制、未有效應對全球產能過剩問題、相當於「金融壓抑」作法、過去曾採購俄羅斯原料、勞工權益保護不足。
鄭麗君回應，在與美方溝通過程已清楚表達，台美產業長期分工互補，台灣出口成長是支持美國及全球創新，產業遵守市場法則、獲利來自技術，不存在造成結構性產能過剩的政策干預因素，有信心守住最後一哩路。
美國貿易代表署（USTR）針對產能過剩提出調查報告，並對14國提出建議稅率。鄭麗君昨日率領經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季等部會首長召開記者會，說明政府應對及產業影響情形。
外界關注，此次USTR調查報告留下伏筆，若不滿意後續承諾落實情形或諮商，亦可能調整為「替代稅率」。其中台灣可能從建議稅率15%，調高至替代稅率25%。鄭麗君說，在歷次與美國貿易代表葛里爾等人的溝通中，台灣都表達台美已簽署協議、希望維護協議；身為談判代表，她「非常有把握」台美有共識，最終稅率回到協議所定的15%不疊加。
龔明鑫表示，雙方回歸台美對等貿易協定（ART）規範、彼此遵守，就沒有25%的問題；政策讓產業生態系更完整，提升生產與產業效益。
不過，15％不疊加只是主案，經濟部少說了一個備案，當諮商與承諾未符美國期待時，將調整為備案，即稅率高達25％且疊加MFN稅率，台灣的備案條件是經濟部拿來做比較的幾個經濟體中最嚴苛的，只要美方不開心，稅率就會升25％再加MFN。
根據美方建議稅率及情境，台灣與南韓相同，主案均為最高15％，且不疊加，即15％是總稅率天花板，但若未來美方認定台灣或南韓未落實經貿磋承諾，或美方對諮商結果不滿意，就會啟動這備案，最高稅率拉高至25％，但台灣會被疊加MFN，相當嚴格，南韓則免。
但日本、瑞士、歐盟的調整方案，就比台灣及南韓來的寬鬆，即使資商與承諾未符合美方期待，最高稅率20％，且不疊加MFN。台灣是這幾個經濟體中，唯一在備案文字中被要求「只扣除既有301、不扣除MFN」的對象。
依報導，美方對台灣的主案是15%且不疊加，等於稅率天花板為15%；但若後續諮商或承諾不符美方期待，可能啟動備案，最高拉高到25%，且還可能加上MFN稅率。 鄭麗君表示，台美在溝通中已清楚說明雙方產業分工互補，且台灣希望維持既有協議；她對談判成果有信心，認為明年初定案時可回到15%不疊加。 報導指出，台灣與南韓主案同為15%且不疊加，但台灣若未符美方期待，備案可能升至25%再加MFN，條件較嚴；日本、瑞士、歐盟即使不符期待，最高僅20%且不疊加，較為寬鬆。
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依報導，美方對台灣的主案是15%且不疊加，等於稅率天花板為15%；但若後續諮商或承諾不符美方期待，可能啟動備案，最高拉高到25%，且還可能加上MFN稅率。
鄭麗君表示，台美在溝通中已清楚說明雙方產業分工互補，且台灣希望維持既有協議；她對談判成果有信心，認為明年初定案時可回到15%不疊加。
報導指出，台灣與南韓主案同為15%且不疊加，但台灣若未符美方期待，備案可能升至25%再加MFN，條件較嚴；日本、瑞士、歐盟即使不符期待，最高僅20%且不疊加，較為寬鬆。
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