沈伯洋捲入外國勢力補助爭議，稱「有實力」才獲補助，柯文哲（圖）質疑，沈所謂的實力究竟是指「賣國的實力」，還是其他奇怪的實力。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋陷入外國勢力補助爭議，藍白陣營緊咬法院判決與資金流向，柯文哲更以「賣國實力」諷刺，沈則反批相關指控是持續流傳的謠言。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 捲入外國勢力補助爭議，沈稱「有實力」才獲補助。民眾黨創黨主席柯文哲 質疑所謂的實力究竟是指「賣國的實力」，還是其他奇怪的實力，恐觸及法律紅線，如此重大爭議若在選前三個月曝光，沈的選情早已徹底崩盤。國民黨立院總召傅崐萁 批沈撒漫天大謊，強調索羅斯一度要狙擊台灣經濟，沈應勇敢面對司法，說清楚資金流向。

柯文哲說，申請國外機構資金背後，涉及計畫書內容是否公開、經費核銷流向及決策過程等重重疑點，如今又牽扯外國勢力介入疑慮，整起事件恐已不只是單純選舉風波，甚至可能觸及法律紅線。

去年傅崐萁指控沈伯洋收受境外資金，沈提告求償100萬元（台幣，下同），台北法院一審判沈敗訴、傅崐萁免賠。沈日前聲稱法院沒判傅賠償，很大的原因是法官認為「傅崐萁這樣講，好像也沒有什麼人會相信」。

「沈伯洋應該要認真看判決書。」傅崐萁昨天說，判決書上寫傅崐萁說沈伯洋拿了外國資金4000多萬元，而且有查證，在具體的事實情況之下，做延伸的評論跟判斷，才判沈敗訴，「法院就是認證沈伯洋拿了這筆錢」。

傅崐萁質疑，沈拿了索羅斯四千多萬目的為何，須說清楚在台灣資金流向、做出什麼樣的成績，以及結案報告。

民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥昨表示，索羅斯基金會長期資助特定個人，進而產生對該國不利、對立紛爭的情緒，這件事情對台灣有所影響，沈伯洋既然號稱研究可受公評，那就應該將所有資料公開上網。

國民黨立委徐巧芯則揭露，法院判決有民進黨台北市長候選人沈伯洋在黑熊學院內部錄音，指美國在台協會（AIT）經費匯入沈的個人帳戶。國民黨立委翁曉玲前天也發文指出，台灣民主實驗室還有來自美國政府至少6筆計畫補助，包含分析中國境外資訊操弄、選舉認知作戰等，累計高達新台幣1700多萬，再加上索羅斯的4000多萬，總計沈伯洋受美國補助高達6000多萬。

沈伯洋昨回應，接過什麼樣的補助案，升等時都必須要寫清楚，公開可查，沒想到謠言講了三年，還是有人持續上車，立委的水準有待大家的評估。