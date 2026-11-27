台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為中國派遣之人發展組織未遂等罪起訴，台南高分院認定馬犯國家安全法及貪汙治罪條例，判刑6年。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 馬姓海軍退役中士遭中共吸收後，潛伏17年在台發展組織，企圖蒐集國安與公務機密並行賄公務員，台南高分院判處6年。

馬姓海軍退役中士18年前被中共 吸收，在台發展刺蒐機密資料的組織，企圖吸收王姓退役少將，蒐集國防部 情報資料及海委會公文，還利用國中同學會LINE群組聯繫海巡署于姓科長，允諾給予報酬，要求蒐集海巡署公務機密，但王、于均拒絕配合。台南高分院昨天認定馬犯國家安全法及貪汙治罪條例，判刑6年。

判決指出，馬退伍後經常赴中國大陸工作，期間結識中共官員，對方得知馬為海軍中士退伍的背景後，自2008年起，要求他多方接觸、吸收海洋委員會或海巡署現職人員，在台發展組織及收集公務上祕密文書。

馬於2021年初至同年6、7月間，企圖吸收王，蒐集國防部情報資料及海委會相關公文，並告知王會給予相對應報酬，但王拒絕。

此外，馬自2023年8月間起，多次邀約于餐敘，向于稱他為中共國安相關單位工作，允諾會依所收集文書重要性給予報酬，若合作順利，中共國安單位會再按月給予等同於于公務員薪資數額的賄賂。

馬為了吸收于，2024年5月5日交付5萬（台幣，下同）賄款，于自覺不妥，旋即報告海巡署政風室；馬隔年10月30日與于見面，又給了5萬元及1支工作手機，但見于不願意收受，他表示會將這筆賄賂轉為「互助會會款」，待于日後有需求，再以標取互助會方式領取。不過，于也拒絕。

台南高分檢去年偵查時，馬姓男子坦認犯行。台南高分院認為，馬貪圖個人私利，竟為中共派遣之人吸收利用，在我國境內發展組織，並蒐集公務上應祕密的文書，甚至賄賂公務員，犯罪期間長達數年，情節不輕，嚴重危害國家安全及社會安定，犯罪情節重大。

合議庭認為，馬犯為大陸地區派遣之人發展組織未遂罪，判4年2月徒刑，又犯非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪，此部分處2年6月，應執行6年。