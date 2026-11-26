傅崐萁先前指控沈伯洋收受境外資金，沈去年3月提告並求償新台幣100萬元，台北地方法院一審判沈伯洋敗訴、傅崐萁免賠。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台北地院認定傅崐萁指控沈伯洋收受境外資金，屬有合理查證基礎的公共議題，判沈伯洋求償100萬元敗訴。

國民黨立院黨團總召傅崐萁 先前因指控民進黨台北市長候選人沈伯洋 收受境外資金，沈伯洋去年3月提告並求償新台幣100萬元，台北地方法院一審判沈伯洋敗訴、傅崐萁免賠。沈伯洋昨表示，因為法官說「傅這樣講沒什麼人會相信」。傅崐萁駁斥，請沈伯洋不要再扭曲司法判決、移花接木，法院判決白紙黑字，哪裡有這句話？

沈伯洋昨說，當時法院沒判傅要賠償，很大的原因是法官認為「傅崐萁這樣講，好像也沒有什麼人會相信。」

不過，台北地院的判決書，並沒有出現「傅崐萁這樣講，好像也沒有什麼人會相信」。傅崐萁則反嗆沈伯洋，「司法判決不是你個人的政治宣傳工具」。

根據法院判決書，傅指出他的言論基礎來自2022年9月16日，沈伯洋召集「黑熊學院」人員進行線下會議的錄音檔，及相關媒體報導，法官調查後認定傅已合理查證，有理由確信為真。

判決中指出，沈為台灣民主實驗室、黑熊學院主持人，音檔中曾說「當時資助我們蠻重要的就是AIT 」、「那時黑熊是什麼都不是，我們連公司都還不是，所以他也沒有辦法給這個黑熊錢，所以他錢就是匯到我個人帳戶，然後我再全部提出來這樣子」等。

另有多家媒體都曾報導沈伯洋的台灣民主實驗室申請過索羅斯所設立基金會補助；另也有報導提及，民主實驗室收美國務院40.5萬美元。

法官調閱資料確認黑熊學院是在2023年7月向內政部立案為黑熊民防教育協會的社會團體，可見黑熊學院體制化之前，沈伯洋曾用個人名義的金融帳戶收取來自AIT的資助再領出。

北院認定，傅針對沈主持的人民團體接受海外資金補助應講清楚用途的說詞，是涉及公共利益之可受公評事項。