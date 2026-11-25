沈伯洋創辦的台灣民主實驗室申請OSF經費引發熱議，在野黨要求交代補助款流向。圖為沈伯洋（左）25日掃街，沈的越南籍阿媽（右）現身為孫子加油。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋創辦的台灣民主實驗室遭質疑接受索羅斯OSF資金，蔣萬安與柯文哲都要求交代金流與用途，實驗室則強調經費用於研究，未流入個人。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 創辦的台灣民主實驗室，申請美國金融家索羅斯的開放社會基金會（OSF）相關經費引發熱議。台北市長蔣萬安 昨表示，索羅斯是個爭議性的人物，為何會去申請他的金援？他也質疑，「這算不算是一種境外勢力干預台灣政治」？在野黨要求清楚交代補助款流向，沈伯洋回應稱，作為學者能申請到很多經費，「那就是說我實力很好」。

根據公開資料，沈伯洋擔任台灣民主實驗室理事長期間，4年內向索羅斯創辦的OSF申請逾4000萬元（台幣，下同）。

針對沈伯洋的台灣民主實驗室申請索羅斯的基金會補助做民主實驗等問題，蔣萬安昨受訪時接連拋出質疑說，索羅斯在世界各國，尤其在亞洲是爭議性的人物，沈為何會去申請金援，現在、未來是不是還是會繼續聯繫？經費拿去做什麼研究？算不算是一種境外勢力干預台灣政治？這才是市民朋友真正關心，而且擔心的事情。

至於媒體追問是否擔心經費用在這次選舉上？蔣萬安表示，這個要由沈伯洋自己出來面對大家，說明清楚。

民眾黨創黨主席柯文哲 昨拿自己涉及眾望基金會的司法案件反擊，質疑沈伯洋不能只用「沒拿錢」切割，要求交代補助申請、資金流向，強調應以相同標準檢視。

對於沈伯洋表示，擔任台灣民主實驗室理事長期間，「一毛錢都沒有進入個人口袋」。柯文哲指出，爭議不應只聚焦理事長有沒有領錢，而是組織接受外國資金的過程及後續運用，都應公開說明。

柯文哲昨受訪表示，距離投票只剩三天，已沒有太多時間追究沈伯洋與索羅斯的關係，但這件事可能成為沈伯洋選戰上的重大爭議。他以自己涉及眾望基金會的司法案件為例，自己不是基金會董事長、董事或執行長，甚至沒有掛正式職務，仍被以「實質影響力」追究責任。

柯文哲進一步要求沈伯洋說明，台灣民主實驗室當初如何向開放社會基金會申請補助、申請多少錢、何時取得資金，以及款項進入基金會後，由誰決定如何運用、實際花在哪些項目。

柯直言，接受索羅斯資金一事「不得了」，類似情況若發生在美國或其他國家，勢必受到高度關注。

沈伯洋表示，申請來自世界各國經費做研究，是學者夢寐以求的事，研究經費只能用在研究員身上，包含人事、業務還有一些雜費等。但未進一步說明究竟作哪些研究。

台灣民主實驗室遭質疑收受境外資金補助逾6000萬元。台灣民主實驗室昨發出聲明，證實曾獲索羅斯開放社會基金會補助，但已於今年6月全部結束，其中沒有任何錢支付給理事長，也不曾將經費用於政治人物及政黨選舉等活動。

台灣民主實驗室昨聲明指出，該會工作是研究中國如何透過媒體、網路與新科技操弄資訊、影響民主社會；目標是希望讓台灣面對的中國威脅，成為世界可以借鏡的經驗。

聲明中也提及，為支應整體營運及「中國影響力指數」、「China in the World」年度峰會等國際研究與交流活動所需經費，曾向開放社會基金會申請並獲得補助，補助期間已於今年6月全部結束。

索羅斯基金會體系捐款爭議 製表／政治中心