黃仁勳火速回鍋擔任輝達執行長。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 文章借黃仁勳獲美國官方背書復職，批評台灣賴政府與綠營常以國安之名獵巫、打壓異己，主張一切指控都應回到證據與法治。

Nvidia輝達 創辦人黃仁勳 因婚外情及未被美國官方證實的共諜疑雲而請辭下台，短短11天便重返執行長大位，過去這段時間，美國跟國內不少人質疑黃仁勳涉及國安問題，如今，美國政府向輝達董事會表明，黃仁勳未違反美國國家安全法規，黃仁勳也以王者姿態回歸；對照台灣賴政府近來動輒對在野黨扣上違反國安的大帽子、不斷擴張反滲透法的應用範圍，以國安之名行打壓異己之實，黃仁勳案對賴政府的國安濫權，可說是一記警鐘。

近幾年民進黨政府在抗中牌上，不僅頻頻針對境外介選、敵對勢力滲透台灣等案件不斷擴大偵辦，台灣民眾與對岸的交流、旅遊，隨時都可能被扣上紅帽子，有里長邀里民以低價赴大陸旅遊被扣上反滲透法的罪名，更不用提在野黨民代、縣市長與對岸的往來、交流，不時就被扣上賣台的批評，甚至如立委高金素梅在立法院對軍購案、預算等因採取反對執政黨的發言，全都被檢方認定是接受中共資金而配合的發言。問題是，外界至今看不到政府提出可供檢視、違反國安的具體證據。

如同黃仁勳案一開始爆發時，美國媒體把全案引向曾在新加坡公司Megaspeed任職的中國籍女子黃樂是共諜，劇本朝向中國大陸不僅透過黃樂取得黃仁勳身上的輝達發展機密、甚至還可藉此管道了解美國的政策、川普的心意等；美媒更揭露美國國務卿兼國安顧問魯比歐早在今年3月便撰寫機密備忘錄，列出黃樂與中共情報機構的關聯，美國財長貝森特更在這個月初的白宮會議上向商務部長盧特尼克追問為何未將涉嫌違規向中國轉運晶片的輝達客戶Megaspeed 列入實體清單，並警告美國先進技術外流會削弱美國在 AI 競賽的競爭力。

但當時即使是主張要對AI加強監管的美國眾院情報委員會民主黨首席眾議員海姆斯，在聽取情報單位的機密簡報後也直率的指出，根據美國情報官員提供的資訊，仍無法確定與黃仁勳發生婚外情的黃樂是否為大陸間諜。

如今，黃仁勳復職，魯比歐被外媒詢問是否危及國家安全時，只能轉頭離開、未做任何評論。至於案發之初表示「這類美人計確實是中國經典手法」的民進黨台北市長候選人沈伯洋、聲稱積極配合國安單位調查的內政部長劉世芳、強調依法調查以確保台灣關鍵科技受到充分保護的民進黨立院黨團書記長范雲，如今紛紛避談。更不用提與綠營同樣以國安之名對黃仁勳落井下石的諸多側翼。

有多少證據講多少話，是法治的基本原則。這幾年政府以國安之名，打壓不同意見者，濫行起訴、限制出境等案例已數不勝數，加上國安五法、反滲透法，處處都可見愈來愈多的空白授權，昔日法律人講求的證據法則一再被打破重寫。如今，看了黃仁勳在美國的案例後，台灣還要繼續以國安之名任意獵巫嗎？（節錄自聯合新聞網「重磅快評」）