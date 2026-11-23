兩岸政策協會23日在台大校友會館舉辦「APEC峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會，邀請沈有忠擔任致詞嘉賓。（記者張鈺琪／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陸委會副主委沈有忠在APEC後指出，中國一面高喊和平、一面加強軍事施壓與認知操作，並預判北京將持續對台施壓以鞏固內部政治。

2026年深圳APEC 峰會日前落幕，台灣陸委會副主委沈有忠23日在一場座談會上表示，中方利用主辦APEC及場邊的美中俄峰會，企圖營造大國形象，甚至發表和平宣言，卻在峰會前夕卻與俄羅斯 加強軍事協作，對日本、台灣及菲律賓施壓，明顯有威嚇區域國家的意味，「和APEC舉辦的精神其實是非常明顯地有衝突」。

兩岸政策協會23日上午在台大校友會館舉辦「APEC峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會，邀請沈有忠擔任致詞嘉賓，並由多位學者專家探討美中競合趨勢、台海情勢及兩岸關係走向。

沈有忠致詞時說，這次APEC與過往比較不一樣的地方，在於場邊的雙邊會談及美中俄三國峰會，「有一點點搶了這次APEC一直以來的主軸」，反而更多報導集中在這些領袖峰會上，也使今年APEC格外受到台灣及國際社會關注。

針對中方的操作，沈有忠指出，中方利用這次APEC東道主的身分，加上舉辦中俄峰會及美中俄多邊峰會，企圖營造大國形象，以及一種由大國之間協商決定國際秩序走向的新型國際關係，甚至在場邊峰會發表和平宣言。

不過，沈有忠稱，中方在維持區域和平穩定的議題上，不斷進行表面宣傳，但具體作為卻進一步威脅區域和平穩定。他指出，11月初，中方出動超過百艘軍用船隻，並與俄羅斯進行軍事協作，「大概都可以看得出來，中方依舊還是區域和平穩定的一個麻煩製造者」。

沈有忠進一步說，中國在APEC正式舉辦前，不惜與俄羅斯加強在第一島鏈地區對日本、台灣及菲律賓的施壓，並出動大批軍機軍艦，「雖然沒有演習的名稱，但事實上軍事行動是非常的熱絡」。俄羅斯軍機也在會前、會後持續侵擾日本領空及我國防空識別區，明顯有中俄聯合展現軍事協作、威嚇區域國家的意味，與APEC舉辦精神存在明顯衝突。

至於美中關係，沈有忠表示，陸委會觀察到，美中競爭格局是結構性因素，「不會因為一、兩次的會面就有所改變」。這次APEC川習會仍是透過溝通與對話，希望管控分歧、避免誤判造成的風險，但整體而言，科技、經貿及地緣政治上的競爭格局，不會因這次APEC而改變。

他也說，中國在雙邊會面後，利用官媒對兩岸議題進行錯誤宣傳，包括中國官員第一時間宣稱川普總統表示不支持台獨，但事後美方在記者會及重要場合，對台灣、台海及兩岸議題均隻字未提。他認為，利用官媒散播錯誤訊息是中國的一貫作風。

沈有忠呼籲北京政府，應務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實，「無論北京政府如何在峰會或者說峰會後的這樣一種認知操作，都不會改變這樣的客觀事實」。

談及後續兩岸情勢，沈有忠表示，陸委會研判，中國為了在明年21大持續鞏固習近平的領導正當性，將對內持續整肅，並強化對台施壓及促統作為，進一步分化台灣社會、破壞民主治理及民眾對選舉的信任。