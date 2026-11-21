外交部政務次長陳明祺。（聯合報系資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣外交部次長陳明祺警告，加拿大若深化對中貿易，可能重蹈經濟脅迫風險；他以台灣降低對中依賴的經驗，提醒北京常將互賴武器化。

台灣外交部政務次長陳明祺今天警告，加拿大 總理卡尼 深化與中國的貿易關係，恐讓加拿大暴露於他自己曾告誡的經濟脅迫風險之中。他指出，台灣已從過去經驗中學到，依賴北京必須付出代價。

陳明祺在「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）接受美聯社專訪，當被問及卡尼（Mark Carney）致力改善加中關係，他表示：「我們擔心。我們確實擔心。」

卡尼曾以美國關稅 及中國對關鍵礦物的限制措施為例，警告強權正把經濟整合當作武器。他呼籲中型國家（middle power）將貿易關係多元化，以免遭受經濟脅迫。

陳明祺讚揚卡尼在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（World Economic Forum）的演說，但也質疑，加拿大是否應與不認同其民主價值的國家深化關係。

他說：「你們自己已有經驗，你們有兩個麥可。」他指的是加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor），兩人曾遭中國關押近3年，引發外界指控北京採取人質外交手段。

卡尼日前在深圳與中國國家主席習近平會面，並同意進一步調降關稅。加拿大在美國總統川普（Donald Trump）發動貿易戰之際，尋求分散貿易。

卡尼表示，若與華府的談判無法確保加拿大汽車業的生存空間，加拿大可能轉與中國汽車製造商合作。川普揚言自明年1月1日起，對加拿大汽車及其零組件課徵50%關稅。

然而，陳明祺警告，即使在加拿大製造，中國電動車仍可能威脅加拿大製造商，其連網技術也可能帶來監控風險。

陳明祺指出，台灣在經歷北京透過貿易限制施加政治壓力後，已大幅降低對中國的經濟依賴。

他說：「他們非常擅長將互相依賴武器化，非常擅長利用我們的依賴，達成政治目標。」

根據陳明祺，在台灣總體對外投資中，中國的占比已從2010年逾8成降至去年的3.8%。政府統計資料顯示，台灣對中國及香港的出口比例從2020年占總體出口近44%，下降至去年約27%。

儘管對北京抱持疑慮，陳明祺讚揚卡尼的國際領導力，並歡迎他承諾與台灣簽署延宕已久的貿易合作安排。

他表示：「我們非常敬重卡尼總理的願景，也希望參與其中。」