FT報導，美方祭出新出口管制措施後，台積電與三星電子已暫停向中國大陸客戶出貨部分晶片。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國商務部新出口管制迫使台積電與三星暫停部分對陸晶片出貨，涵蓋AI與消費性先進製程產品，短期將增加供應鏈延遲與合規成本。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，美國祭出新出口管制措施後，台積電 與三星 已暫停向中國大陸客戶出貨部分晶片。

台積電未回應置評請求，三星則婉拒置評。報導指出，台積電與三星近期已通知大陸客戶，在向美國商務部申請許可期間，將暫停出貨特定處理器，這對本就受零件短缺之苦的大陸科技公司而言，又是個打擊。

美國商務部工業安全局（BIS）16日發布新規，切斷大陸晶片設計商過去透過台積電與三星代工生產AI資料中心高效能晶片的管道。

儘管華府先前已限制對大陸出口最先進處理器，但部分陸企仍能透過外包半導體組裝和測試（OSAT） 供應商下單生產高效能晶片，確認產品不屬於受管制的AI晶片，再委託台積電或三星代工，如今這條途徑也被封堵。

BIS新規取消一項豁免條款，包括證明晶片是為智慧手機等「非AI用途」設計就可避開美國對AI半導體的限制。一名聽取相關簡報的律師指出，取消這項豁免，意味台積電與三星現在連用於消費級電子產品的先進製程晶片也必須申請許可。

金融時報引述兩名知情人士透露的消息指出，因應美方新規，台積電與三星也已通知消費性電子客戶暫停出貨。

台積電為小米、Oppo和Vivo等大陸智慧手機製造商代工生產手機晶片。一名業界知情人士表示，美國商務部最終很可能會核發消費性智慧手機晶片的出口許可證，但申請過程造成的延誤，將會引發嚴重的生產進度延宕。

法人分析，美方出口管制升級核心目的，在於防堵陸企透過「第三國轉運實體晶片」及「租用海外資料中心遠端算力」的漏洞。對台積電及台灣半導體供應鏈而言，這項政策屬於「短期出貨節奏受干擾、合規成本上升，但長期總算力需求僅為結構性移轉而非消失」的中性偏空事件。