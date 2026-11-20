台方領袖代表、宏碁創辦人施振榮（左二）進入APEC會場後，與美國總統川普（右一）隔著多人握手寒暄。(圖／外交部提供)

AI摘要 文章摘要整理： 施振榮出席APEC領袖會議，呼籲各國引導AI由「智能」走向「智慧」，並在場與多國領袖互動，返台後稱已完成台灣交付任務。

今年APEC 經濟領袖會議昨落幕，台方領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮全程參與本屆峰會，昨搭機返台。在經濟領袖會議上，他向各經濟體領袖喊話，身為領導者，各位共同肩負一項責任，就是引導人工智慧（AI）朝向造福人類、促進社會共同福祉的方向發展。

施振榮此行不僅數度與大陸國家主席習近平握手、簡短寒暄，也與多國領袖交流互動。代表團兩名成員透露，18日當天施振榮即與13位領袖自然互動跟交談。此外，昨上午領袖會議前，施振榮也與美國總統川普 握手，並在合影完第一時間奮力走下台階，與俄國總統普亭 握手致意。

昨經濟領袖會議中，施振榮表示，AI在現今帶來了更大的發展契機，也引發對就業、社會不平等、技術濫用，以及人類能否持續掌握主導權等議題的關切。身為領導者，各位共同肩負一項責任，就是引導人工智慧朝向造福人類、促進社會共同福祉的方向發展。

施振榮提出，應引導AI從「智能」邁向「智慧」。智能能協助完成任務，智慧則能判斷什麼事情值得去做、應該服務誰，以及必須考量哪些長遠影響與後果。他並強調，將持續與各界友人及合作夥伴攜手合作，確保具韌性的半導體生態系，持續推動全球科技進步與經濟繁榮。

此次會議行前曾傳出不少波折，不過，代表團成員對陸方相關安排仍評價為「慎重」。而就領袖會議的邀請函，代表團成員坦言，其實主辦方也是經電郵寄送給各經濟體成員，台方原期盼比照2014年由大陸派高級官員（當年是國台辦副主任龔清概）來台遞送，但未能如願，因此認為與過往「慣例」相比有差別。

施振榮19日晚間返抵台灣，於桃園機場發表談話。他表示，在代表團全體同仁努力下，圓滿達成總統交付的三大任務，包括傳達台灣的聲音，且要向APEC各會員國強調台灣對AI產業發展及產業鏈的核心角色。他脫稿透露，這一次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議，雖然不能說緊張，但絕對有壓力，「血壓不太正常，比平常偏高」。他感嘆「當領袖真的不簡單、太不自由了」。

另據加拿大通訊社報導，加拿大總理卡尼18日在深圳舉行記者會表示，加拿大與台灣在經濟合作協議方面已取得良好進展，希望近期完成簽署。

卡尼此行在深圳APEC峰會與中國大陸談成降低部分雙邊關稅，顯示在美國總統川普對加國發動關稅戰之際，卡尼正積極推動重新調整國際盟友關係與貿易政策。

華爾街日報報導，這次協議涉及中加880億美元商品貿易的一小部分。大陸同意取消價值2.8億美元的加拿大豬肉及海鮮關稅。加拿大則提供部分大陸鋼鋁關稅減免。