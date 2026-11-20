兩岸兩會溝通中斷10年，海基會秘書長羅文嘉19日表示，海基會目前在做的工作就是「談判前的準備」，上談判桌時最重要的是手上要有籌碼、實力，否則就是任人宰割。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 羅文嘉表示，海基會在兩岸正式協商停擺下，主要工作是累積實力與籌碼、做好談判前準備，並強調和平必須建立在對話與國家利益之上。

兩岸海基會、海協會溝通中斷已逾10年，海基會秘書長羅文嘉19日表示，海基會目前在做的工作就是「談判前的準備」，上談判桌時最重要的是手上要有籌碼、實力，否則就是任人宰割。針對藍營大老日前提出「兩岸和平倡議」，他則說，台灣一定是愛好和平、維護和平的一方。

羅文嘉19日上午前往台灣勵志協會舉辦的「亞太地緣政治經濟觀察」座談會致詞。針對藍營大老日前提出「兩岸和平倡議」，主張民間先行展開「二軌協商」，前海基會副董事長邱進益則提出統一「10年計畫」，他說，之所以要倡議和平，表示一定有人想要破壞和平，而台灣一定是愛好和平、維護和平的一方，想要破壞和平的不是台灣。

他表示，和平並非建立在「我接受對岸的所有條件」，這樣來換取的和平不是和平，那叫投降。和平是如何基於我們本身的利益和立場，用更多的對話、溝通、協商來確保我們的核心利益，而這很重要的是建立在實力之上。

羅文嘉還介紹了海基會的工作業務，並回顧成立背景，稱「海基會現在做的很多工作其實屬於外交部範圍」，對境外發生的事情提供協助。但在台灣的政府體制，「既然中國地區比較特殊」，而另外成立陸委會，可是陸委會又受限於兩岸之間的關係，最後才出現海基會，這樣幾層的變化，也證實了兩岸關係是「特殊的關係」。

他表示，在2016年蔡英文當選後，對岸將兩岸兩會 簽訂的26項協議當作籌碼，除非民進黨政府接受「一個中國」的主張。不過這10年間，兩岸民間的往來其實沒有受到太多影響，一定會衍生很多的問題需要有人解決，「最後還是海基會要代表政府去解決，這是現況」。

「很多朋友常問我，對岸現在不跟你進行任何政治協商、任何正式往來的時候，海基會做什麼？」羅文嘉強調，海基會在做的就是「談判前的準備」，這比談判更重要。上談判桌時最重要的是手上要有籌碼、實力，否則就是任人宰割。所以我們必須面對將來如果有任何機會，用協商、對話方式要解決兩岸政治歧異的時候，「我們要問自己，我們手上有多少實力跟多少籌碼？如果發現不夠，這時候不用急著上談判桌，而是趕快累積更多籌碼。」

羅文嘉提到，2022年後，對岸對台軍事侵擾未停，「他是真的要立即採取軍事行動嗎？不是，而是要讓我們內部產生恐懼，有人恐懼就會提出主張，內部因而產生分化，力量也就分散」。對岸是透過恐嚇讓我們產生分化。

他最後說，這是一個民主社會在對抗極權社會，我們本來就要付出的成本。過程中，只有累積更多社會強大，對民主堅持、對主權認識、對現實的掌握，提高大家的集體意志，這是最重要的。