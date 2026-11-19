APEC台灣領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮（左二）與中國大陸國家主席習近平（右二）握手。（圖／外交部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 施振榮赴深圳出席APEC經濟領袖晚宴，與習近平握手合影，現場還演奏高山青迎賓；他並表示將為台灣發聲，凸顯半導體與AI優勢。

台灣APEC 領袖代表施振榮昨抵達深圳，晚間出席經濟領袖晚宴，施振榮夫婦與中國大陸國家主席習近平 與夫人彭麗媛兩度互動，歡送時，習近平主動伸手與施振榮相握，兩人也握手合影。施振榮進入晚宴會場時，大廳樂團也演奏台灣歌曲「高山青」迎接，為晚宴增添一段特別的現場插曲。

值得注意的是，隨行人員還有國安會副秘書長趙怡翔，晚宴時他在場邊與美國國務卿魯比歐 、美國商務部長盧特尼克短暫交流。

從晚宴現場畫面可見，大會人員在唱名時，施振榮被講成「施榮振」，不過，施振榮與葉紫華在晚宴結束後與習近平會面，習近平先伸手致意，施振榮隨即握手回應，兩人握手約兩秒，接著並肩合影。合照結束後，施振榮向習近平拱手致謝，習近平則面帶微笑、點頭回應。

施振榮一行昨抵達深圳機場，隨同參加APEC的官員包括趙怡翔、國科會主委吳誠文等人。

施振榮昨在歡迎午宴先「脫稿」表達此行落地的感受，他說，「從我家出發到機場，從機場到這裡來。真的暢通無阻，這個感受，是從來沒有經歷過的。真的是非常受到禮遇了，可以說非常非常不習慣」。

賴清德總統昨在臉書表示，期待施振榮與代表團讓世界看見，一個溫暖而堅定的台灣，正持續為全球共同的繁榮付出努力。

施振榮昨日約在上午11時抵達深圳，他在代表團午宴時「脫稿」笑稱，從家裡出發到機場，再從機場抵達會場，一路上暢通無阻，「真的非常非常不習慣」，讓午宴多了幾分輕鬆氣氛。

施振榮表示，自己將在本次APEC經濟領袖會議中全力以赴，達成總統交付的三項目標：第一，讓台灣的聲音在國際舞台清晰傳遞；第二，彰顯台灣在關鍵半導體中的不可或缺的角色；第三，表達台灣將繼續扮演區域和平與繁榮的穩定力量。

施振榮指出，近年台灣經濟成長及人均國內生產毛額（GDP）屢創新高，經濟成就有目共睹，半導體及AI等新科技快速發展，更讓台灣受到國際關注。

施振榮也提到，自己曾於2007年澳洲雪梨APEC峰會擔任領袖代表，時隔19年再度出任此職。

面對地緣政治、供應鏈重組及AI應用等全球挑戰，他期盼進一步宣揚「Wisdom from Taiwan（來自台灣的智慧）」，讓台灣實踐經驗成為世界可以應用的智慧。

他並深信，科技的終極價值在於提升人類福祉，面對外界擔憂AI取代人類的聲浪，更期待見證人類與AI之間的互補與協作。