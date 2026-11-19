今年期中選舉新當選的美國聯邦眾議員，12日在華府國會山莊前合影留念。民主黨的「藍色浪潮」，不僅改寫國會版圖，對美國乃至全球政經局勢都可能帶來深遠影響。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 經濟學人預警，2027年全球將受台海風險、AI風險、伊朗戰後效應與氣候異常衝擊，並牽動美國政局與歐洲政治版圖。

英國「經濟學人」提出2027年全球局勢觀察重點，包括美國總統川普 期中選舉後的政治動向、伊朗戰爭後續、人工智慧（AI）風險，以及美國可能分心之際，中國對台軍事意圖所帶來的台海變數，都是未來值得關注的議題。

經濟學人（The Economist）副總編輯、年度展望專刊「全球大趨勢」（The World Ahead）主編斯丹迪奇（Tom Standage）指出，科技正在改變戰爭型態，讓規模較小的國家更有能力抵禦強敵，烏克蘭 及伊朗戰事便是例子，也使中國對台軍事意圖更受關注。

兩岸局勢方面，中國國家主席習近平 據稱已下令解放軍，在2027年底前做好奪取台灣的準備，目前美國有其他事務牽制，中國究竟會採取行動，還是等待2028年台灣選舉結果出爐，未來兩年台海局勢將充滿變數與風險。

美國政局方面，經濟學人指出，期中選舉落幕後，接班川普的政治角力將逐漸浮上檯面，但川普不會因此成為跛腳總統，反而可能透過發布更多行政命令、展開法律攻防、推動大型建設及軍事行動，試圖延續政治影響力並形塑自身歷史定位。與此同時，國際社會也將開始思考後川普時代的美國會是何種面貌。

伊朗戰爭的影響，也將延續至2027年。經濟學人認為，這場衝突恐難以迅速、明確落幕，美國的國際地位已受到削弱，盟友對華府的信任降低，對手也不再如過去般畏懼美國。戰爭後續效應將牽動中東政治、能源供應及糧食安全，尤其肥料可能短缺，伊朗政權則可能進一步收緊對國內的控制。

在科技領域，AI發展的反彈聲浪也將擴大。經濟學人指出，AI企業透過複雜且不透明的交易承擔更多債務，市場泡沫破裂的風險隨之升高；此外，能力更強大的模型也將助長網路攻擊。文中特別指出，各國企業與政府將日益擔憂AI供應鏈面臨的政治風險。

氣候方面，異常強大的聖嬰現象，預料將使2027年成為有紀錄以來最熱的一年，除非各國迅速減少碳排，否則超乾旱、熱浪、野火及極端天氣都可能增加。再生能源將日益重要，一來可以解決氣候變遷，二來有助減少對國際能源市場的依賴。

歐洲政治層面，經濟學人認為，明年法國總統大選相當重要，審視倘若極右派領袖雷朋當選，會如何影響法德關係。這兩國在歐盟經濟與政治決策上，都扮演重要角色，法國變天，可能會重塑歐盟整合。