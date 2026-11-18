輝達前執行長黃仁勳。(歐新社) 歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳陷入緋聞與國安爭議後，華府對中強硬派與部會內訌加劇，台灣AI概念股與台股估值也因「黃仁勳溢價」消失而承壓。

共和黨期中選舉大敗，美國政壇迎來的卻是黃仁勳 的3段緋聞及跌落神壇，隨即上演美國對中鷹派的抬頭及華府 的內訌，變化迅雷不及掩耳。近三年深受「黃仁勳溢價」激勵的台股，周一創下2600多點的史上第二大跌點，顯示台灣無法置身暴風圈外。隨著「後黃仁勳時代」到來，那些曾經受益的台灣AI概念股及供應鏈，是否該開始改變估價邏輯？

黃仁勳的墜落，有人叫好，有人叫罵，有人嘆惋，陰謀論更不絕於耳。這個事件疑點不少，例如一、黃樂被以「中國間諜」為由拉下黃仁勳，但華府迄未證實她是間諜，川普也說她可能不是；二、美國務卿盧比歐將中情局的情資升級為「間諜指控」，成為迫使黃仁勳下台的關鍵，旨在切斷黃仁勳對川普的影響力，美方人士認為盧比歐有渲染之刻意；三、黃仁勳固對妻子不忠，但他是否踩踏「國安紅線」危及美國利益尚待調查；他因此被迫請辭，外界流傳著一種陰謀論，認為這是西方白人主導的資本秩序，不容許亞裔主導下一世代核心科技而發動的奪權。

黃仁勳的三段緋聞，徹底毀了他過去的愛家形象；由於另兩次外遇對象是公司員工，也連帶使他的公司治理倫理受到嚴重質疑。然而，輝達是黃仁勳一手創辦的企業，他對技術發展（如CUDA）和業務開創之嫻熟無人可以取代，並非董事會隨便指派一位代理人即可接手。正因如此，矽谷有不少大咖正在籌組「戰情室」，發起「搶救黃仁勳」行動，要向輝達董事會及白宮遊說。輝達內部員工和股東也有18萬人連署，希望像三年前OpenAI創辦人奧特曼的「王者回歸」一樣，讓黃仁勳回任執行長。可見，輝達員工和業界皆認為他的專業難以取代。

問題在，華府目前是「對中鷹派」當家，共和黨和民主黨都一樣，輝達員工或同業的信任未必幫得了黃仁勳。輝達新董事長對員工要求留任黃仁勳的連署及留言一概不予回應，亦未安撫，並積極物色新執行長。財政部長貝森特更直接呼籲輝達進行徹底整頓，要求董事長從「公司外部」延攬新執行長，藉此封鎖黃仁勳的回歸之路。貝森特並公開質疑，輝達高層為了美化營收及獲利，放任推動中國利益集團的空殼公司進行違法的晶片銷售。

不僅如此，貝森特甚至在白宮戰情室當眾質問商務部長盧特尼克，指責他為何不及早將此次涉及黃樂案的新加坡公司Magaspeed納入出口黑名單。此舉，形同暗指盧特尼克是輝達晶片輸往中國的國安破口幫凶。貝森特還越過盧特尼克，直接發布晶片出口管制新規章，並在新聞稿中罕見標明是「財政部與白宮國安會起草發布」。足見，華府內訌相當嚴重，除了財政部長越過商務部長發布出口管制命令，川普和盧比歐處理黃仁勳案的態度更是南轅北轍。正逢共和黨期中大選失利，這種路線分歧現象很難不引人遐想。尤其，川普須在深圳APEC峰會面對北京對間諜案的質疑，因此他仍帶著盧特尼克同行。

對台灣而言，如果要說我們完全不受黃仁勳事件的影響，恐怕是自欺欺人。過去三年台股大漲，相當程度是受到AI產業榮景及黃仁勳的裙帶效應推動，在國際資本市場重塑了台灣供應鏈的估值，帶動了護國神山群的全面起飛。隨著黃仁勳的去職及亞裔科技人受疑，就算台積電 晶片製造力再強，整體AI產業衝勁難保不受斲傷。這兩天台股接連重創，充分反映了投資人信心潰散，這是「黃仁勳溢價」消失中的寫照。（轉載自聯合報社論）