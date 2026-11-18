川普(左)與拜登。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 拜登在新回憶錄中表示，任內多次表明願在台海危機時協防台灣的說法確實是真心話，並強調此舉是為了凸顯美國承諾。

美國前總統拜登 17日出版回憶錄，當中回顧他在任時多次表明願在台海爆發緊急事態時軍事介入協防台灣，他在書中指這些說法「確實是真心話」。

拜登的回憶錄「答應我，美國」（Promise Me, America，暫譯）書中提到，他擔心若中國大陸試圖掌控台灣，將招致毀滅性後果，且可能引發與其他亞洲國家的戰爭。

他說，公開表明美國願在台海危機時介入，有助於再次強調美國承諾的堅定程度。

日經中文網報導，拜登的表態偏離歷屆美國政府採取的「戰略模糊」政策。拜登2021年至2025年擔任總統期間，至少五度公開發表涉及美國協防台灣言論，從暗示美國對台灣有防衛承諾，到表示不排除動用軍事力量介入台海危機，每每引起外界熱議。

2021年8月，拜登接受美國廣播公司新聞網專訪，被問到美軍撤離阿富汗的影響，以及大陸趁機要台灣別指望美國協防、美國不可靠等問題。拜登回答，台灣、南韓及北約組織的情況與阿富汗有根本上的差異；美國已對北約第五條做出神聖承諾，任何人侵略或對北約盟友採取行動，美國會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。

他的說法，似乎將台灣納入美國明確承諾防衛的國家之列。

2021年10月，拜登參加ＣＮＮ在巴爾的摩舉行的市民大會，被問及台灣若遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，他給予肯定的答覆：「會，我們對此有承諾。」

2022年5月，拜登訪問日本會晤時任日本首相岸田文雄。兩人舉行聯合記者會時，記者詢問若台灣發生與烏克蘭同樣的狀況，美國是否會軍事介入，拜登回答「是的，這是我們做出的承諾」。

2022年9月，拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目訪問，被問及美軍是否會防衛台灣，拜登回應：「是的，若發生前所未有的攻擊。」主持人追問，這是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍將會保護台灣？拜登表示：「對。」

2024年6月，拜登在時代雜誌專訪中指出，若中國試圖片面改變現狀，美方不會不保護台灣；若中國侵台，不排除動用美國武力。

拜登當年發表這類言論後，美方官員多次出面澄清，表示美國對台政策沒改變。