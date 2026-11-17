2024年6月2日，時任的輝達執行長黃仁勳出席台北國際電腦展，被拍到與新加坡資料中心Megaspeed前高層黃樂舉止親暱。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 新聞周刊盤點史上10起疑似美人計案例，從黃仁勳風波到羅賢哲共諜案皆入列，並以情報損害與事件轟動程度評比排名。

美國「新聞周刊」盤點史上10起轟動一時的美人計疑似案例，Nvidia輝達 前執行長黃仁勳 暫列第10，台灣退役陸軍少將羅賢哲共諜案高居第2。新聞周刊依事件的轟動程度，對情報工作、政界或企業造成的損害，以及涉案者的下場評分，依序排名如下。

第10名 黃仁勳風波 輝達兩天蒸發4300億美元

10月底，輝達執行長黃仁勳與客戶Megaspeed前高層黃樂疑似有染的消息傳出後，輝達市值在頭兩個交易日蒸發約4300億美元。FBI 與輝達董事會各自展開調查，黃仁勳隨後又陷入與直屬下屬的婚外情傳聞，現狼狽請辭，消息轟動程度直達滿分5分。中國大陸否認策畫美人計，美國司法部也尚未認定黃樂是間諜。

第9名 法國大使被仙人跳 找朋友訴苦又碰上KGB

1958年，蘇聯情報機構（KGB）安排法國駐蘇聯大使德強（Maurice Dejean）與一名女子發生親密關係，再派幹員假扮丈夫闖入。德強慌忙找朋友訴苦，沒想到對方也是KGB幹員。數年後，一名參與者叛逃西方者供出內情，德強遭召回法國，外交生涯也告終。

第8名 社交名媛陳文英 把FBI耍得團團轉

1980至1990年代，華裔美籍女商人陳文英（Katrina Leung）一邊領FBI的線人酬勞，一邊在北京經營人脈，還與負責聯繫她的探員史密斯維持近20年婚外情，偶爾也和另一名資深探員幽會。美國司法部調查認定，她曾把機密交給北京，但因檢方程序不當，她最後只就向FBI說謊及提交不實報稅資料認罪，間諜案因此告吹。

第7名 CIA女職員為情洩密入獄 特工男友全身而退

1983年，美國中央情報局（CIA）女職員絲克納奇（Sharon Scranage）派駐迦納後，愛上當地商人蘇蘇迪斯（Michael Soussoudis）。對方是迦納軍事統治者的表親，也是一名情報人員，藉這段關係取得美方線人身分等機密。兩人被捕後，迦納同意釋放疑似替美方提供情報的人員，換得蘇蘇迪斯返國，絲克納奇則入獄服刑。

第6名 法國使館職員交出30份密件 被捕才知情人是男兒身

法國使館職員布爾西科（Bernard Boursicot）1964年在北京愛上中國戲曲演員時佩璞。兩人總在黑暗中親熱，交往兩年後，時佩璞還說兩人有了孩子。布爾西科為了保護心目中的家庭，陸續交出30份外交文件。直到案情曝光，他才知道時佩璞是替中國情報機構效力的男性。這段故事後來被改編成舞台劇與電影《蝴蝶君》。

第5名 戀人介紹「叔叔」 美軍警衛自願交出機密

1985年9月，美國駐莫斯科大使館警衛隆特里（Clayton Lonetree）愛上蘇聯女子桑妮（Violetta Sanni），桑妮把他介紹給「薩沙叔叔」，對方其實是KGB幹員。解密文件顯示，隆特里因受到KGB重視而受寵若驚，也據傳對美國原住民所受待遇感到不滿，而自願交出美國外交設施及人員資料。他最初被判30年徒刑，減刑後實際服刑約8年。

第4名 「你偷走我的心」 FBI探員談戀愛談到洩密

1984年，已婚且育有8名子女的FBI探員米勒（Richard Miller）愛上蘇聯移民奧羅德尼科娃（Svetlana Ogorodnikova），在一段被秘密錄音的對話中說：「妳偷走了我的心。」女方回答：「我懂你的心，這是我的工作。」照理說，這話足以讓FBI探員提高警覺，米勒仍把機密交給她，最終成為首名因間諜罪遭定罪的FBI探員。

第3名 酒後遭偷拍 英國海軍機密流向莫斯科

1954年，英國駐莫斯科使館職員瓦薩爾（John Vassall）與幾名蘇聯友人喝酒，衣服一脫，KGB便拍下照片。當時英國仍將同性性行為列為犯罪，瓦薩爾受到要脅，多年來交出英國海軍戰力與先進武器系統等機密。英國軍情五處後來在他的倫敦公寓搜出140張機密文件照片，他被判18年徒刑。

第2名 羅賢哲遭中方勒索 7年間持續交付軍事機密

新聞周刊引述台灣官方調查指出，中國情報人員掌握台灣少將羅賢哲在泰國的性交易，以此勒索這名已婚軍官，迫使他替北京蒐集軍事機密。羅賢哲在接下來7年間持續向中方提供機密，仍通過軍方安全查核，考績也屢獲好評。他2011年被捕後坦承犯行，調查確認他曾5次交付機密並收受款項，最終被判無期徒刑。

第1名 東德訓練「羅密歐」 有人談了幾十年假戀愛

1950年代起，東德情報首長沃爾夫（Markus Wolf）訓練一批外貌出眾的年輕男子，讓這些「羅密歐」以假身分到西德追求有機會接觸機密的女性，再透過戀情取得情報。有些關係一維持就是數十年。其中一名「羅密歐」追求的女性加斯特（Gabriele Gast），後來成為西德資深情報分析員，多年來把機密交給東德，直到1990年被一名東德叛逃者供出，遭判6年9個月徒刑。幕後主使沃爾夫則於1993年被判6年徒刑，定罪在兩年後遭撤銷。