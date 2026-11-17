輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日因個人風波引發外界關注，日前他也請辭執行長一職，由於黃仁勳與台灣科技產業關係密切，長期與台灣供應鏈保持深厚合作關係，16日晚台北101外牆透過點燈方式，傳遞台灣業界對黃仁勳的支持。(記者葉信菉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因醜聞辭去輝達要職後，台灣科技業與企業界聯手在台北101點燈力挺，同時市場憂慮AI產業前景，帶動台股與千金股大幅下挫。

Nvidia輝達（另稱英偉達）創辦人黃仁勳 因婚外情醜聞連環爆發，日前宣布辭去執行長、總裁及董事會成員職務，震撼全球科技產業。全球AI市場「後黃仁勳時代焦慮」擴大，台股昨日遭無差別血洗，賣壓從輝達供應鏈蔓延至超微、Google及亞馬遜等陣營，十大AI族群全面重挫。由於黃仁勳與台灣科技產業關係密切，供應鏈與黃的交情深厚，昨晚台北101 外牆點燈出現力挺黃仁勳字樣。

在黃仁勳閃辭後，就有一名台灣網友在社群平台Threads發文表示，希望能在台北101外牆點燈，讓黃仁勳知道在他喜愛的故鄉台灣，還有許多人支持他，給予溫暖與力量，這項提議一經發出，隨即獲得廣大迴響。

據了解，昨晚在台北101外牆聲援黃仁勳的點燈，是由企業界以資訊業界、電子電腦、零組件業界、電腦公會、玉山科技協會成員等共同出資，點燈文字內容包含「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣♡Jensen」、「家人♡友誼」。

科技業人士表示，針對黃仁勳事件，不宜以「八卦」視之，此次點燈是希望展現台灣的溫柔呵護。

台北101則表示，商業點燈的服務行之有年，但並未對外公布詳細辦法，而是由有需求的企業來接洽，並且以日計費，雙方會就點燈的文字內容進行討論，但對於相關細節則無法透露。

台股昨日恐慌性賣壓出籠，終場暴跌2635點，為史上第二大跌點，收在最低點41,040點。法人指出，後市止跌要看四訊號，包括前低不能跌破、權值股優先止跌、外資期現貨轉多、融資餘額有效去化。

法人指出，黃仁勳不僅是輝達技術革新的靈魂人物，更帶領整體AI供應鏈加速升級，從CoWoS先進封裝擴產，到光通訊世代更新提速，都為台廠創造成長商機。如今黃仁勳下台，市場擔心的已不只是輝達競爭力，而是整體AI產業能否維持快速推進。

高價股仰賴高成長支撐評價，成為這波信心動搖的重災區。昨日19檔千金股跌停，股王信驊、股后創意雙雙躺平；金像電、聯友金屬-創跌出千元，使千金股減至37檔，較收盤最多的56檔減少19檔。信驊收10,800元，今日將面臨萬元保衛戰。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，千金股多為股本較小的上櫃公司，漲時強於指數，恐慌下跌時也更劇烈，加上籌碼去槓桿，股價更易鬆動。後續反彈可能由權值股先行，待大盤越過上周高點，或站回月、季線，千金股才有機會回升。