我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

台灣童書登上海國際童書展 題材開放多元受青睞

特派記者謝守真／上海16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
第13屆上海國際童書展台灣童書聯合展區以「童樂趣閱讀」為主題，並選用金鼎獎得主陳...
第13屆上海國際童書展台灣童書聯合展區以「童樂趣閱讀」為主題，並選用金鼎獎得主陳又凌作品「賽米希的煩惱」中的插畫作展區主視覺。(記者謝守真／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣出版業組團參加上海國際童書展，業者觀察大陸童書市場受少子化與AI衝擊，台灣童書則因題材多元、較開放而受到青睞。

上海國際童書展近日舉行，台灣出版團今年也組團參展。策展單位觀察，大陸童書市場近年受少子化與AI衝擊，出版社面臨銷售壓力，也開始尋求圖書以外的IP延伸商機；相較大陸，台灣童書題材開放、多元，受大陸家長喜愛，具競爭力。

第13屆上海國際童書展13日至15日在上海世博展覽館舉行，以「與世界和未來在一起」為主題，匯集37個國家和地區、500多家兒童內容品牌，展出6萬多種中外童書，海外展商約占30%。台灣童書聯合展區今年以「童樂趣閱讀」為主題，集結20多家出版社及出版相關業者，展出150多種、近600冊少兒及親子相關圖書與教具。

台灣童書聯合展區策展單位華品文創總經理王承惠14日說，大陸出版產業從去年開始面臨瓶頸，今年衰退更加明顯，不少大型出版社及文化公司業績下滑，少子化也是原因之一。約10年前大陸每年新生兒約1500萬至1600萬人，如今已降至約900萬人。

王承惠觀察，今年展場插畫、圖像創作及IP展示增加，出版業者希望透過角色、動畫及周邊商品延伸出版價值，帶動圖書銷售及海外授權。大陸圖書消費有八成以上在線上完成，出版社透過網紅、KOL及教師直播推廣書籍，實體書店銷售占比不到一半。面對折扣競爭及直播分潤成本，台灣業者須尋找產品差異化及獨家合作機會。

王承惠認為，兩岸出版環境及教育觀念有所差異。大陸出版審查制度對作品內容有所限制，童書較強調傳統、制式的價值與思維，甚至不允許以反面例子作為教材；相較之下，台灣教育環境較成熟、開放，童書題材及呈現方式多元活潑，部分大陸家長希望孩子接觸不同於當地教育方式的內容，台灣童書因此有市場空間。

兒童文學作家方素珍此次帶著「你是跟屁蟲嗎」、「哐噹哐噹動物園搬家」簡體版參展。她說，兩岸低年齡層兒童對友情、親情及關懷等主題的喜好相近，但作品進入大陸市場時須因應生活用語差異調整文字，並與當地編輯溝通。她強調，文字調整「當然不能改到你的整個主軸都不見」。

兒童文學作家嚴淑女則指，今年展場AI應用更加明顯，也有業者推出AI英語教練及數學教學課程。

精華 FAQ

  • 台灣童書聯合展區今年以「童樂趣閱讀」為主題，集結20多家出版社及出版相關業者，展出150多種、近600冊少兒及親子相關圖書與教具，向大陸市場展示多元內容。

  • 策展單位指出，大陸童書市場近年受少子化與AI衝擊，出版社面臨明顯銷售壓力，許多業者也開始從角色、動畫與周邊商品等IP延伸尋求新的成長空間。

  • 業者認為，台灣教育環境較開放，童書題材與呈現方式較多元活潑，能滿足部分大陸家長希望孩子接觸不同教育內容的需求，因此在大陸仍有一定市場空間。

少子化

上一則

國民黨南台造勢 鄭麗文喊翻轉 「這次不再投西瓜」

下一則

斷牙補了 蘇巧慧：無事可阻擋前進

延伸閱讀

上海進博會 日企深化布局有320家參展

上海進博會 日企深化布局有320家參展
部分技術尚未成熟 中國供應鏈重組 台廠沾光

部分技術尚未成熟 中國供應鏈重組 台廠沾光
台灣人看中國短劇、跳閃身步 國台辦：兩岸同胞情感共鳴

台灣人看中國短劇、跳閃身步 國台辦：兩岸同胞情感共鳴
上海國際進口博覽會登場 30多家台企參展

上海國際進口博覽會登場 30多家台企參展

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
韓國瑜上台時不慎摔倒，幸被張嘉郡和張麗善扶住，成為造勢晚會小插曲。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

2026-11-15 09:15
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10
台外交部發言人蕭光偉。(圖／本報系資料照)

反擊馬來西亞首相一中言論 台外交部證實暫緩投資協商

2026-11-10 09:05

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援