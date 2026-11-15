我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

施振榮：出席APEC 未安排與高市正式會談

記者廖士鋒、編譯茅毅／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（右）敦請宏碁創辦人施振榮（左）作為代表，出席下周在大陸深圳舉行的AP...
賴清德總統（右）敦請宏碁創辦人施振榮（左）作為代表，出席下周在大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

施振榮表示，受邀出席深圳APEC領袖會議期間，未安排與高市早苗正式會談，且今年台灣代表記者會可能無法照例舉行。

獲賴總統邀請，擔任中華台北領袖代表前往深圳出席今年APEC領袖會議的施振榮表示，此次並未安排與日本首相高市早苗舉行正式會談，同時，今年可能無法召開領袖代表記者會。

去年南韓主辦APEC期間，高市早苗曾兩度發文披露與林信義互動。但大陸外交部發言人抨擊，「日本領導人執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，對台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣」，大陸對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

日本共同社報導，13日施振榮向媒體透露上述消息。對於與高市早苗的互動，他還提及，應有機會在會場交談。施振榮還指，過去APEC領導人會議期間舉行的台灣代表記者會，今年可能無法召開。

日本政府已於12日宣布，高市早苗將於16日至19日訪問菲律賓和中國大陸，分別出席東協相關峰會和APEC會議。日美澳印「四方對話」首腦會議在菲律賓召開一事正在協調中。她也預計將在APEC會議上就增強能源韌性及如何應對ＡＩ等展開討論，高市還將與各國領導人舉行會談。

此外，日本共同社14日報導，中國大陸總理李強及高市早苗雖都出席16、17日在馬尼拉舉行的東協相關峰會，但據兩國政府發布的日程，兩人接觸機會十分有限。

精華 FAQ

  • 他是接受賴總統邀請，擔任中華台北領袖代表前往深圳出席今年APEC領袖會議，並向媒體說明行程與相關安排。

  • 施振榮明確表示，此次並未安排與高市早苗舉行正式會談，但他認為在會場上仍有機會進行簡短交談與互動。

  • 施振榮指出，過去APEC領袖會議期間舉行的台灣代表記者會，今年可能無法召開，顯示相關對外說明形式可能有所調整。

APEC 南韓 高市早苗

上一則

高雄千人海鮮辦桌沒搭棚 遇大雷雨變流水席 慘況曝光

下一則

觀察站／最新涉台談話 習近平背後的「巨棒」

延伸閱讀

高市赴深圳APEC 盼與習近平有禮節性接觸

高市赴深圳APEC 盼與習近平有禮節性接觸
上台後首次赴中 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會

上台後首次赴中 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會
剛好錯開 日媒：高市早苗與李強 東協會議期間接觸機會有限

剛好錯開 日媒：高市早苗與李強 東協會議期間接觸機會有限
日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10
台外交部發言人蕭光偉。(圖／本報系資料照)

反擊馬來西亞首相一中言論 台外交部證實暫緩投資協商

2026-11-10 09:05

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰