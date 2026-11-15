觀察站／最新涉台談話 習近平背後的「巨棒」

中國國家主席習近平。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平紀念孫中山誕辰談話對台語氣較溫和，卻更明確宣示統一是不可逆目標；北京同時推動兩制台灣方案，並持續準備軍事施壓手段。

美國老羅斯福總統的「巨棒外交」有句名言：「溫言在口、大棒在手」。中共 總書記習近平 12日在紀念孫中山誕辰160周年大會上講話，所傳達出的最新對台政策訊息也有這樣的味道。

對比十年前習近平在紀念孫中山誕辰150周年大會上講話，今年除篇幅少了三分之一，另一重點就是涉台部分語氣明顯趨緩，但所展現推進統一進程的意志卻更為堅決。

在紀念孫中山誕辰150周年大會上，習近平除提出只要符合北京設定的政治條件兩岸即可繼續交往，更著重於反獨，強調「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。

相較於此，12日講話則溫情許多。習近平說：「海峽兩岸同胞都是中國人，是血脈相連、血濃於水的一家人。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」

習近平今年講話篇幅雖少了2000多字，但論述統一與對台政策的部分卻多於十年前。對於習這篇發言，陸委會回應稱：孫中山創建的中華民國 與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來由台灣全體人民自己決定。

但習近平說：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求」；「祖國完全統一，一定要實現，一定能夠實現」。明確表達台灣的未來只有單一選項：統一。

至於統一方式，習近平重申堅持「和平統一、一國兩制」方針，在堅持一個中國原則和「九二共識」的基礎上，大陸願意同台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。他還表示，「我們一定會充分考慮台灣現實情況、充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

習近平談話傳遞幾個重要訊息：選擇「和統」，大陸願與台灣有識之士就統一及統一後的「兩制台灣方案」對話協商，底線是「愛國者治台」。事實上，近來台灣已有愈來愈多各界人士開始附和北京的政治談判呼籲。

但如果台灣拒不上談判桌，甚至禁止民間、學界、在野政黨與北京共議統一呢？對此，中共在「硬的一手」準備也從來沒鬆懈過。

在習近平12日講話前，國安會秘書長吳釗燮本月3日即在社交平台發文示警，解放軍罕見地在西太平洋集結超過一百艘艦艇。隨後，美國戰爭研究所和美國企業研究所連袂發布報告稱，解放軍很可能正在進行一場模擬封鎖台灣的大規模「無聲軍演」，意在為日後實施實際的封鎖行動做準備。

據悉，大陸主要涉台機構都正加緊研議「兩制台灣方案」，明年中共21大的政治報告對此預計會有進一步的闡述。儘管台灣絕大多數民眾都希望兩岸關係能繼續維持現狀，但現狀能否維持、還能維持多久，已經愈來愈不操之在我了。