中國海警入侵蘭嶼外海嗆「中華民國不存在」 花蓮艦回「互不隸屬」

花蓮艦。（記者廖炳棋／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 中國海警2503船在蘭嶼外海遭花蓮艦監控驅離，雙方隔空喊話，海巡署強調該海域屬台灣專屬經濟海域，並持續監控防範擴權。

台灣海巡署花蓮艦12日下午在蘭嶼東南方海域發現中國海警2503船，執行監控驅離時遭對方統戰廣播「你所謂的中華民國 不存在」，要求航行船舶遵守中國法律，花蓮艦立即回嗆「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬」，要求中國海警船離開。

海巡署指出，花蓮艦12日下午3時許，在蘭嶼東南方40浬、台方限制水域外14浬處，發現中國海警2503船，隨即展開監控及驅離勤務。中國海警船透過無線電，將花蓮艦稱為「中國台灣CG-1006艦」，宣稱正在台灣以東海域執行執法巡查任務。

中國海警船接著廣播，「你所謂的中華民國不存在，世界上只有一個中國」，並宣稱中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，要求周邊航行船舶遵守中國法律。

花蓮艦隨即以無線電反駁，強調中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀，並指出當時所在位置是台灣專屬經濟海域，中國在該海域不享有主權權利及管轄權，要求中國海警船立即離開。

海巡署說，截至今天（14日）上午8時，中國海警2503船已向外航行至花蓮港東南方67浬，目前仍由海巡艦艇持續監控。海巡署強調，海警在台灣東部海域以執法巡查為名，透過廣播宣稱擁有管轄權，是「假執法、真擴權」的認知作戰，企圖製造中國管轄台灣海域的假象，海巡將持續監控並採取必要措施，維護海域安全及航行自由。